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Уровень подтопления на Херсонщине снизился до отметки 2 м 70 см – глава ОВА

Алена МазуренкоВторник, 13 июня 2023, 09:34
Уровень подтопления на Херсонщине снизился до отметки 2 м 70 см – глава ОВА
фото: ГСЧС

По состоянию на утро 13 июня средний уровень подтопления в Херсонской области снизился до отметки 2 м 70 см.

Источник: глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, Штаб ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

Прямая речь Прокудина: "Сохраняется тенденция на спад уровня воды. По состоянию на утро 13 июня средний уровень подтопления составляет 2 м 70 см, что на 27 см меньше чем вчера вечером.

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На Правобережье подтопленными остаются 3600 домов в 31 населенном пункте. В течение прошлого дня вода отошла от 200 домов".

Детали: Глава ОГА сообщил, что сейчас погибли из-за подрыва Каховской ГЭС 10 человек, еще 20 получили ранения, без вести пропавшие - 42 человека.

В спасательной операции принимают участие 1660 человек. Из подтопленных городов, поселков и сел удалось спасти 2757 человек, среди них 263 ребенка и 77 - маломобильных.

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На левом берегу в оккупации подтоплены 17 населенных пунктов. Оккупанты не проводят эвакуации. Оттуда удалось спасти 133 человека.

Штаб ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС сообщил, что по состоянию на утро 13 июня уровень воды в Днепре на отметке "Херсон" снизился на 3 метра и составляет 2,6 метра. Каждый час уровень воды снижается на 1-5 см.

По расчетам Украинского гидрометеорологического института на основе спутниковых снимков, по состоянию на 11 июня на Херсонщине затоплено 309 кв.км.

В районе Никополя потеряна связь с датчиками измерения. Поэтому сейчас достоверные данные о дальнейшем снижении уровня отсутствуют. Сейчас специалисты ищут возможные пути определения уровня и объема воды Каховского водохранилища.

В районе природного парка "Нижнеднепровский" вода постепенно сходит.

Кроме того, продолжается обмеление акватории в нацпарках "Великий Луг" и "Каменская Сечь".

Среди последствий такое обмеление грозит полным исчезновением водно-болотного угодья "Архипелаг Большие и Малые Кучугуры".

Темы: Каховская ГЭСХерсонХерсонская область
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