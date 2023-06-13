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Дуда: Для Європи важливо, щоб Росія більше не могла ні на кого напасти

"Європейська правда"Вівторок, 13 червня 2023, 09:51

Президент Польщі Анджей Дуда підкреслив, що Польща, Німеччина і Франція "сьогодні абсолютно об'єднані спільним інтересом" не дати Росії виграти війну проти України.

Про це він заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном після зустрічі у форматі Веймарського трикутника у Парижі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Ми не тільки всі є членами ЄС і Північноатлантичного альянсу, але, перш за все, ми всі сьогодні дуже твердо стоїмо на боці України з одним абсолютним усвідомленням, а саме: Росія не може виграти цю війну", – сказав він.

Президент Польщі наголосив, що для безпеки всієї Європи, для майбутнього ЄС принципово важливо, щоб Росія ніколи більше не мала потенціалу і можливості нападати на іншу країну, розширювати свою сферу впливу ціною людських життів, ціною чужого майна, інших країн, ціною суверенітету, незалежності інших країн.

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Дуда нагадав, що Польща після багаторічних зусиль стала частиною спільноти демократичних країн Заходу.

"Сьогодні українці хочуть того ж, вони хочуть приєднатися до західної спільноти політично, ми повинні зробити це можливим, і це, серед іншого, тема нашої сьогоднішньої зустрічі – як майбутнє членство України в ЄС, так і, я не маю в цьому жодних сумнівів, майбутнє членство України також і в Північноатлантичному альянсі", – сказав польський президент.

Анджей Дуда висловив сподівання, що за підтримки Європи Україна зможе здійснити ефективний контрнаступ.

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Він додав, що, на його думку, перемогою української армії буде витіснення російських збройних сил з усіх окупованих територій, тобто з усіх земель України, які міжнародно визнані українською територією. "Саме так, на мій погляд, має закінчитися ця війна", – підкреслив він.

Як повідомлялося, президент Франції Макрон заявив, що країни Заходу активізують постачання військової допомоги Україні, щоб допомогти контрнаступу українських Збройних сил.

Теми: ПольщаФранціяНімеччинаРосія
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