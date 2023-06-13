Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дуда: Для Европы важно, чтобы Россия больше не могла ни на кого напасть

"Европейская правда"Вторник, 13 июня 2023, 09:51

Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что Польша, Германия и Франция "сегодня абсолютно объединены общим интересом" не дать России выиграть войну против Украины.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном после встречи в формате Веймарского треугольника в Париже, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Мы не только все являемся членами ЕС и Североатлантического альянса, но, прежде всего, мы все сегодня очень твердо стоим на стороне Украины с одним абсолютным осознанием, а именно: Россия не может выиграть эту войну", – сказал он.

Президент Польши подчеркнул, что для безопасности всей Европы, для будущего ЕС принципиально важно, чтобы Россия никогда больше не имела потенциала и возможности нападать на другую страну, расширять свою сферу влияния ценой человеческих жизней, ценой чужого имущества, других стран, ценой суверенитета, независимости других стран.

Реклама:

Дуда напомнил, что Польша после многолетних усилий стала частью сообщества демократических стран Запада.

"Сегодня украинцы хотят того же, они хотят присоединиться к западному сообществу политически, мы должны сделать это возможным, и это, среди прочего, тема нашей сегодняшней встречи – как будущее членство Украины в ЕС, так и, я не имею в этом никаких сомнений, будущее членство Украины также и в Североатлантическом альянсе", – сказал польский президент.

Анджей Дуда выразил надежду, что при поддержке Европы Украина сможет осуществить эффективное контрнаступление.

ВИДЕО ДНЯ

Он добавил, что, по его мнению, победой украинской армии будет вытеснение российских вооруженных сил со всех оккупированных территорий, то есть со всех земель Украины, которые международно признаны украинской территорией. "Именно так, на мой взгляд, должна закончиться эта война", – подчеркнул он.

Как сообщалось, президент Франции Макрон заявил, что страны Запада активизируют поставки военной помощи Украине, чтобы помочь контрнаступлению украинских Вооруженных сил.

Темы: ПольшаФранцияГерманияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде

Жена "Слуги народа" Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей

видео"Трое вне лодки": дрон СБУ затрехсотил оккупантов на подтопленной Херсонщине

Зеленский пообещал контрнаступление "как осенью"

фотоВ Беларуси рухнул российский вертолет Ми-24 – СМИ

Все новости...
Польша
Президент Польши официально вернул Качиньского на должность вице-премьера
Польша заморозила следствие по делу обливания краской российского посла
Большинство поляков не поддерживают возвращение Качиньского в правительство
Последние новости
04:28
дополненоВ Хмельницкой области прогремели взрывы: работала ПВО
04:10
обновлено от 01:37По всей Украине объявляли воздушную тревогу
02:20
ВС: В направлении Кривого Рога движутся крылатые ракеты
02:10
обновлено от 01:20Враг атакует Украину: ракеты летят в юго-восточном направлении
01:55
В направлении Днепропетровской и Запорожской областей летят "Шахеды" – Воздушные силы
01:50
видео, обновлено от 00:25В Курске прогремели взрывы: российские власти заявили о сбитии беспилотника
01:05
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 150 "прилетов"
00:46
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
23:58
OceanGate: Весь экипаж субмарины "Титан" погиб
23:40
Партнеры Украины обязались предоставить $60 млрд на восстановление на конференции в Лондоне
Все новости...
Реклама: