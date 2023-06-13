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Дуда: Для Европы важно, чтобы Россия больше не могла ни на кого напасть

"Европейская правда"Вторник, 13 июня 2023, 09:51

Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что Польша, Германия и Франция "сегодня абсолютно объединены общим интересом" не дать России выиграть войну против Украины.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном после встречи в формате Веймарского треугольника в Париже, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Мы не только все являемся членами ЕС и Североатлантического альянса, но, прежде всего, мы все сегодня очень твердо стоим на стороне Украины с одним абсолютным осознанием, а именно: Россия не может выиграть эту войну", – сказал он.

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Президент Польши подчеркнул, что для безопасности всей Европы, для будущего ЕС принципиально важно, чтобы Россия никогда больше не имела потенциала и возможности нападать на другую страну, расширять свою сферу влияния ценой человеческих жизней, ценой чужого имущества, других стран, ценой суверенитета, независимости других стран.

Дуда напомнил, что Польша после многолетних усилий стала частью сообщества демократических стран Запада.

"Сегодня украинцы хотят того же, они хотят присоединиться к западному сообществу политически, мы должны сделать это возможным, и это, среди прочего, тема нашей сегодняшней встречи – как будущее членство Украины в ЕС, так и, я не имею в этом никаких сомнений, будущее членство Украины также и в Североатлантическом альянсе", – сказал польский президент.

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Анджей Дуда выразил надежду, что при поддержке Европы Украина сможет осуществить эффективное контрнаступление.

Он добавил, что, по его мнению, победой украинской армии будет вытеснение российских вооруженных сил со всех оккупированных территорий, то есть со всех земель Украины, которые международно признаны украинской территорией. "Именно так, на мой взгляд, должна закончиться эта война", – подчеркнул он.

Как сообщалось, президент Франции Макрон заявил, что страны Запада активизируют поставки военной помощи Украине, чтобы помочь контрнаступлению украинских Вооруженных сил.

Темы: ПольшаФранцияГерманияРосcия
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