Розвідка Британії: Крім постачання Росії дронів, Іран допомагає будувати завод із їх виробництва

Протягом останніх місяців Росія працювала над забезпеченням довгострокового постачання ударних дронів з Ірану.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, опублікованому у Twitter у вівторок, 13 червня, повідомляє "Європейська правда".

За даними відомства, Росія, ймовірно, перейшла від отримання невеликих поставок іранських БПЛА повітряними шляхами до отримання більших партій кораблями з Ірану через Каспійське море.

Цей "міжнародний транспортний коридор Північ — Південь" набув набагато більшого значення після вторгнення РФ в Україну.

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Як зазначили у розвідці, цей коридор дозволяє Росії отримати доступ до азійських ринків – в тому числі для передачі озброєнь – шляхом, який, як сподіваються у Москві, є менш вразливим до міжнародних санкцій.

"Росія також працює над тим, щоб розпочати внутрішнє виробництво ударних БПЛА, майже напевно, за допомогою Ірану", – йдеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 June 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/d4tdVmJ9fI ВІДЕО ДНЯ June 13, 2023

Раніше у Білому домі показали супутниковий знімок, який є доказом будівництва в російській Республіці Татарстан заводу з виробництва іранських дронів-камікадзе, якими Росія знищує цивільну інфраструктуру в Україні.

За даними американської адміністрації, РФ поглиблює свою оборонну співпрацю з Іраном та отримала сотні ударних безпілотників, які використовує для нанесення ударів по Україні.