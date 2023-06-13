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Розвідка Британії: Крім постачання Росії дронів, Іран допомагає будувати завод із їх виробництва

"Європейська правда"Вівторок, 13 червня 2023, 09:53

Протягом останніх місяців Росія працювала над забезпеченням довгострокового постачання ударних дронів з Ірану.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, опублікованому у Twitter у вівторок, 13 червня, повідомляє "Європейська правда".

За даними відомства, Росія, ймовірно, перейшла від отримання невеликих поставок іранських БПЛА повітряними шляхами до отримання більших партій кораблями з Ірану через Каспійське море.

Цей "міжнародний транспортний коридор Північ — Південь" набув набагато більшого значення після вторгнення РФ в Україну.

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Як зазначили у розвідці, цей коридор дозволяє Росії отримати доступ до азійських ринків – в тому числі для передачі озброєнь – шляхом,  який, як сподіваються у Москві, є менш вразливим до міжнародних санкцій.

"Росія також працює над тим, щоб розпочати внутрішнє виробництво ударних БПЛА, майже напевно, за допомогою Ірану", – йдеться у повідомленні.

Раніше у Білому домі показали супутниковий знімок, який є доказом будівництва в російській Республіці Татарстан заводу з виробництва іранських дронів-камікадзе, якими Росія знищує цивільну інфраструктуру в Україні.

За даними американської адміністрації, РФ поглиблює свою оборонну співпрацю з Іраном та отримала сотні ударних безпілотників, які використовує для нанесення ударів по Україні.

Теми: ІранРосіябезпілотникирозвідка
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