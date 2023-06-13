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Разведка Британии: Кроме поставок России дронов, Иран помогает строить завод по их производству

"Европейская правда"Вторник, 13 июня 2023, 09:53

В течение последних месяцев Россия работала над обеспечением долгосрочных поставок ударных дронов из Ирана.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном в Twitter во вторник, 13 июня, сообщает "Европейская правда".

По данным ведомства, Россия, вероятно, перешла от получения небольших поставок иранских БПЛА воздушными путями к получению больших партий кораблями из Ирана через Каспийское море.

Этот "международный транспортный коридор Север – Юг" приобрел гораздо большее значение после вторжения РФ в Украину.

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Как отметили в разведке, этот коридор позволяет России получить доступ к азиатским рынкам – в том числе для передачи вооружений – путем, который, как надеются в Москве, является менее уязвимым к международным санкциям.

"Россия также работает над тем, чтобы начать внутреннее производство ударных БПЛА, почти наверняка, с помощью Ирана", – говорится в сообщении.

Ранее в Белом доме показали спутниковый снимок, который является доказательством строительства в российской Республике Татарстан завода по производству иранских дронов-камикадзе, которыми Россия уничтожает гражданскую инфраструктуру в Украине.

По данным американской администрации, РФ углубляет свое оборонное сотрудничество с Ираном и получила сотни ударных беспилотников, которые использует для нанесения ударов по Украине.

Темы: ИранРосcиябеспилотникиразведка
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