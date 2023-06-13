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Абсолютна більшість українців не відчувають утисків російської мови – опитування

"Українська правда"Вівторок, 13 червня 2023, 10:53
Абсолютна більшість українців не відчувають утисків російської мови – опитування
MFA.GOV.UA

84% українців вважають, що в країні немає проблем із використанням російської мови, а російськомовні громадяни не зазнають утисків.

Джерело: Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) із посиланням на результати опитування, проведеного 26 травня-5 червня 2023 року

Деталі: Згідно з результатами опитування, абсолютна більшість українців – 84% – вважають, що в країні немає проблем із використанням російської мови і російськомовні громадяни не зазнають утисків і переслідувань (у травні 2022 року показник був 93%).

 

Зокрема, серед жителів сходу так вважають 85%, а серед жителів півдня – 81%.

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Лише 8% вважають, що російськомовні громадяни зазнають систематичних утисків і переслідувань (у травні 2022 року показник був 5%).

 

Серед тих, хто вдома спілкується переважно або лише російською мовою, 81% вважають, що жодних утисків чи переслідувань немає (13% вважають, що такі утиски мають місце).

Водночас у вибірці було 32 респонденти (з 984), які  ідентифікують себе за національністю як росіяни. Серед них лише шестеро бачать утиски через російську мову, а 25 вважають, що жодних проблем через російську мову немає.

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Опитування проведене методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Опитано 984 респонденти від 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. 

"Загалом, ми вважаємо, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення", – наголосили у КМІС.

Теми: моваопитування
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