Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Абсолютна більшість українців не відчувають утисків російської мови – опитування

"Українська правда"Вівторок, 13 червня 2023, 10:53
Абсолютна більшість українців не відчувають утисків російської мови – опитування
MFA.GOV.UA

84% українців вважають, що в країні немає проблем із використанням російської мови, а російськомовні громадяни не зазнають утисків.

Джерело: Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) із посиланням на результати опитування, проведеного 26 травня-5 червня 2023 року

Деталі: Згідно з результатами опитування, абсолютна більшість українців – 84% – вважають, що в країні немає проблем із використанням російської мови і російськомовні громадяни не зазнають утисків і переслідувань (у травні 2022 року показник був 93%).

Реклама:
 

Зокрема, серед жителів сходу так вважають 85%, а серед жителів півдня – 81%.

 

Лише 8% вважають, що російськомовні громадяни зазнають систематичних утисків і переслідувань (у травні 2022 року показник був 5%).

 

Серед тих, хто вдома спілкується переважно або лише російською мовою, 81% вважають, що жодних утисків чи переслідувань немає (13% вважають, що такі утиски мають місце).

ВІДЕО ДНЯ

Водночас у вибірці було 32 респонденти (з 984), які  ідентифікують себе за національністю як росіяни. Серед них лише шестеро бачать утиски через російську мову, а 25 вважають, що жодних проблем через російську мову немає.

 

Опитування проведене методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Опитано 984 респонденти від 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. 

"Загалом, ми вважаємо, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення", – наголосили у КМІС.

Теми: моваопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
мова
Пасажири "УЗ" обурені російською мовою на міжнародних квитках. Омбудсмен відреагував
"Я хотіла розуміти звернення Зеленського": історії іноземців, які вчать українську
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Останні новини
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: