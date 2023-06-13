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Абсолютное большинство украинцев не испытывают притеснений русского языка – опрос

"Украинская правда"Вторник, 13 июня 2023, 10:53
Абсолютное большинство украинцев не испытывают притеснений русского языка – опрос
MFA.GOV.UA

84% украинцев считают, что в стране нет проблем с использованием русского языка, а русскоязычные граждане не испытывают притеснений.

Источник: Киевский международный институт социологии (КМИС) со ссылкой на результаты опроса, проведенного 26 мая-5 июня 2023 года

Детали: Согласно результатам опроса, абсолютное большинство украинцев – 84% –  считают, что в стране нет проблем с использованием русского языка и русскоязычные граждане не подвергаются притеснениям и преследованиям (в мае 2022 года показатель был 93%).

 

В частности, среди жителей востока так считают 85%, а среди жителей юга – 81%.

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Лишь 8% считают, что русскоязычные граждане подвергаются систематическим притеснениям и преследованиям (в мае 2022 года показатель был 5%).

 

Среди тех, кто дома общается преимущественно или только на русском языке, 81% считают, что никаких притеснений или преследований нет (13% считают, что такие притеснения имеют место).

В то же время в выборке было 32 респондента (из 984), которые идентифицируют себя по национальности как русские. Среди них только шестеро видят притеснения из-за русского языка, а 25 считают, что никаких проблем из-за русского языка нет.

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Опрос проведен методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Опрошено 984 респондента от 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

При обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%. В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. 

"В общем, мы считаем, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения", - отметили в КМИС.

Темы: языкопрос
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