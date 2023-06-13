Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українські воїни показали кадри зі звільненої Макарівки в Донецькій області

Альона Мазуренко Вівторок, 13 червня 2023, 11:02
Українські воїни показали кадри зі звільненої Макарівки в Донецькій області
скриншот

Воїни 35 окремої бригади морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського показали кадри із звільненої Макарівки в Донецькій області.

Джерело: 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського

Дослівно: "Населений пункт Макарівка що на Донеччині звільнено.

Реклама:

Одеські морські піхотинці продовжують гнати окупантів з української землі. Цього разу військові знаходилися в авангарді звільнення села Макарівка Донецької області".

Деталі: Захисники повідомляють, що частина особового складу ворога була знищена, частина взята в полон, частина втекла.

 
 
 

Наразі в населеному тривають стабілізаційні дії.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: контрнаступДонецька областьдеокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
ЗСУ за добу просунулися на 500 м − 1 км на бердянському напрямку, тривають бої − Генштаб
В Україні ліквідували російського генерала Горячева – росЗМІ
Нацгвардійці та артилеристи ЗСУ знищили російський "Солнцепьок"
У Кривому Розі завершили рятувальну операцію: 11 загиблих
Останні новини
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: