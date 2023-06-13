Українські воїни показали кадри зі звільненої Макарівки в Донецькій області
Вівторок, 13 червня 2023, 11:02
Воїни 35 окремої бригади морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського показали кадри із звільненої Макарівки в Донецькій області.
Джерело: 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського
Дослівно: "Населений пункт Макарівка що на Донеччині звільнено.
Одеські морські піхотинці продовжують гнати окупантів з української землі. Цього разу військові знаходилися в авангарді звільнення села Макарівка Донецької області".
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Деталі: Захисники повідомляють, що частина особового складу ворога була знищена, частина взята в полон, частина втекла.
Наразі в населеному тривають стабілізаційні дії.
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