Украинские воины показали кадры из освобожденной Макаровки в Донецкой области
Вторник, 13 июня 2023, 11:02
Воины 35 отдельной бригады морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского показали кадры из освобожденной Макаровки в Донецкой области.
Источник: 35 отдельная бригада морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского
Дословно: "Населенный пункт Макаровка что в Донецкой области освобожден.
Одесские морские пехотинцы продолжают гнать оккупантов с украинской земли. На этот раз военные находились в авангарде освобождения села Макаровка Донецкой области".
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Детали: Защитники сообщают, что часть личного состава врага была уничтожена, часть взята в плен, часть сбежала.
Сейчас в населенном пункте продолжаются стабилизационные действия.
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