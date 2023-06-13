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Украинские воины показали кадры из освобожденной Макаровки в Донецкой области

Алена МазуренкоВторник, 13 июня 2023, 11:02
Украинские воины показали кадры из освобожденной Макаровки в Донецкой области
скриншот

Воины 35 отдельной бригады морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского показали кадры из освобожденной Макаровки в Донецкой области.

Источник: 35 отдельная бригада морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского

Дословно: "Населенный пункт Макаровка что в Донецкой области освобожден.

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Одесские морские пехотинцы продолжают гнать оккупантов с украинской земли. На этот раз военные находились в авангарде освобождения села Макаровка Донецкой области".

Детали: Защитники сообщают, что часть личного состава врага была уничтожена, часть взята в плен, часть сбежала.

 
 
 

Сейчас в населенном пункте продолжаются стабилизационные действия.

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Темы: контрнаступлениеДонецкая областьдеоккупациявойна
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