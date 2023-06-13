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У Росії в понеділок зіткнулися два танкери: введено режим НС

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 13 червня 2023, 11:26
У Росії в понеділок зіткнулися два танкери: введено режим НС
Скрін з відео

В Іркутській області Росії 12 червня зіткнулися два танкери, один із них перевозив бензин, який витік у річку – введено режим надзвичаної ситуації.

Джерело: пресслужба Східного міжрегіонального слідчого управління на транспорті Слідкому РФ, РИА Новости, ТАСС із посиланням на губернатора Іркутської області Ігора Кобзєва

Деталі: Як повідомляє російський Слідком, на річці Лєна в районі селища Олексіївськ сталося зіткнення танкера ТР-901, що перебував на ремонті в порту в Олексіївську, і танкера ТР-900 "Ерофей Хабаровск", який перевозив 832 т бензину.  

Під час зіткнення було пошкоджено цистерну з бензином, частина палива потрапила в річку. Слідком РФ стверджує, що постраждалих немає.

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"Братським слідчим відділом на транспорті порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 247 КК РФ (транспортування хімічних речовин і відходів з порушенням встановлених правил, якщо ці діяння створили загрозу заподіяння істотної шкоди навколишньому середовищу), ч. 1 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху та експлуатації внутрішнього водного транспорту)", - повідомляє російський Слідком.

Доповнено: В Киренському районі Іркутської області введено режим надзвичайної ситуації. За словами губернатора Ігора Кобзєва, танкер "Єрофей Хабаров" перевозив 832 тонни бензину. Унаслідок зіткнення було пошкоджено одну з ємностей, у якій містилося 138 тонн палива, воно почало виливатися в річку. Екіпаж перекачав бензин у неушкоджену ємність.

Теми: Росіябензинкораблі
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