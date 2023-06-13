Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России в понедельник столкнулись два танкера: введен режим ЧС

Татьяна ЛозовенкоВторник, 13 июня 2023, 11:26
В России в понедельник столкнулись два танкера: введен режим ЧС
Скрин с видео

В Иркутской области России 12 июня столкнулись два танкера, один из них перевозил бензин, который вытек в реку - введен режим чрезвычайной ситуации.

Источник: пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следкома РФ, РИА Новости, ТАСС со ссылкой на губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

Детали: Как сообщает российский Следком, на реке Лена в районе поселка Алексеевск произошло столкновение танкера ТР-901, находившегося на ремонте в порту в Алексеевске, и танкера ТР-900 "Ерофей Хабаровск", который перевозил 832 т бензина.  

При столкновении была повреждена цистерна с бензином, часть топлива попала в реку. Следком РФ утверждает, что пострадавших нет.

Реклама:

"Братским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 247 УК РФ (транспортировка химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда окружающей среде), ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта)", – сообщает российский Следком.

Дополнено: В Киренском районе Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. По словам губернатора Игоря Кобзева, танкер "Ерофей Хабаров" перевозил 832 тонны бензина. В результате столкновения была повреждена одна из емкостей, в которой находилось 138 тонн топлива, оно начало выливаться в реку. Экипаж перекачал бензин в неповрежденную емкость.

Темы: Росcиябензинкорабли
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографика В Украине заработал Единый реестр оружия − МВД

В Сенате США предлагают считать нападением радиоактивное загрязнение по вине РФ территории НАТО

Россияне ночью запустили по Украине 13 крылатых ракет: все уничтожены

Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде

Жена "Слуги народа" Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей

Все новости...
Росcия
СМИ в РФ узнали о новых вакансиях в ЧВК "Вагнер": намерены следить и за российскими солдатами
В поставках электроники для России задействованы фирмы Киргизстана и Казахстана, созданные после начала войны - "Схемы"
Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр
Последние новости
09:33
"У бойца срезало поллица. А он спрашивает, будет ли целоваться". История медсестры 128-й бригады
09:27
Румыния может направить часть прибыли энергокомпаний на восстановление инфраструктуры Украины
09:26
Природа режима не изменится. Историк Георгий Касьянов об ожиданиях распада России
09:16
фото Британская разведка: Россия использует дельфинов для защиты базы ЧФ РФ в Севастополе
09:14
СМИ: Британия разочарована отказом Байдена поддержать кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО
09:01
инфографика В Украине заработал Единый реестр оружия − МВД
08:47
фото Франция передала Украине оборудование для создания 3D-моделей мест военных преступлений
08:43
Саакашвили: Все, что Путин делает последние месяцы – это подготовка к нажатию красной кнопки
08:32
Защитники сбили вражеский Ка-52
08:28
Блинкен обсудил с генсеком ООН будущее "зерновой сделки" на фоне угроз РФ выйти из нее
Все новости...
Реклама: