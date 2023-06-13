В России в понедельник столкнулись два танкера: введен режим ЧС

В Иркутской области России 12 июня столкнулись два танкера, один из них перевозил бензин, который вытек в реку - введен режим чрезвычайной ситуации.

Источник: пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следкома РФ, РИА Новости, ТАСС со ссылкой на губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

Детали: Как сообщает российский Следком, на реке Лена в районе поселка Алексеевск произошло столкновение танкера ТР-901, находившегося на ремонте в порту в Алексеевске, и танкера ТР-900 "Ерофей Хабаровск", который перевозил 832 т бензина.

При столкновении была повреждена цистерна с бензином, часть топлива попала в реку. Следком РФ утверждает, что пострадавших нет.

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"Братским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 247 УК РФ (транспортировка химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда окружающей среде), ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта)", – сообщает российский Следком.

Дополнено: В Киренском районе Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. По словам губернатора Игоря Кобзева, танкер "Ерофей Хабаров" перевозил 832 тонны бензина. В результате столкновения была повреждена одна из емкостей, в которой находилось 138 тонн топлива, оно начало выливаться в реку. Экипаж перекачал бензин в неповрежденную емкость.