В Україні ліквідували російського генерала Горячева – росЗМІ
Російські пропагандисти заявили про нібито ліквідацію в Україні начальника штабу 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячева.
Джерело: Meduza з посиланням на так званих російських воєкорів, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у Facebook
Деталі: Підтвердження цієї інформації немає. Міністерство оборони Росії смерть свого генерала також не коментувало.
Окупанти стверджують, що Горячев, який очолював штаб 35-ї загальновійськової армії РФ, загинув унаслідок ракетної атаки.
Пропагандисти заявляють, що це трапилося 12 червня на Запорізькому напрямку, де тривають інтенсивні бої.
Офіцер ЗСУ повідомив в ніч на 13 червня, що воїни ЗСУ "відмінусували" Горячева та ще ряд старших офіцерів штабу 35-ї загальновійськової армії РФ.
Горячев очолював російський контингент у Придністров'ї, командував військовою базою в Таджикистані, а також навчальним центром у Хабаровську.
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Нагадаємо:
- Станом на травень 2022 року в Україні загинуло до 10 російських генералів.
- В лютому 2023 року японська розвідка повідомила, що в Україні загинули понад 20 російських генералів.
- Росія про втрати в своїх Збройних силах не повідомляє, особливо серед військового керівництва.