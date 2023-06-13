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В Україні ліквідували російського генерала Горячева – росЗМІ

Альона Мазуренко Вівторок, 13 червня 2023, 11:37
В Україні ліквідували російського генерала Горячева – росЗМІ
Сергій Горячев, фото: росЗМІ

Російські пропагандисти заявили про нібито ліквідацію в Україні начальника штабу 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячева. 

Джерело: Meduza з посиланням на так званих російських воєкорів, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у Facebook

Деталі: Підтвердження цієї інформації немає. Міністерство оборони Росії смерть свого генерала також не коментувало.

Окупанти стверджують, що Горячев, який очолював штаб 35-ї загальновійськової армії РФ, загинув унаслідок ракетної атаки.

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Пропагандисти заявляють, що це трапилося 12 червня на Запорізькому напрямку, де тривають інтенсивні бої.

Офіцер ЗСУ повідомив в ніч на 13 червня, що воїни ЗСУ "відмінусували" Горячева та ще ряд старших офіцерів штабу 35-ї загальновійськової армії РФ.

Горячев очолював російський контингент у Придністров'ї, командував військовою базою в Таджикистані, а також навчальним центром у Хабаровську.

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Знати більше: Російські генерали, вбиті на війні в Україні. Як служили, де воювали і чим були цінні для Кремля

Нагадаємо: 

  • Станом на травень 2022 року в Україні загинуло до 10 російських генералів.
  • В лютому 2023 року японська розвідка повідомила, що в Україні загинули понад 20 російських генералів. 
  • Росія про втрати в своїх Збройних силах не повідомляє, особливо серед військового керівництва.

Теми: РосіявійнаЗбройні сили
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