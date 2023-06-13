В Украине ликвидировали российского генерала Горячева – росСМИ

Российские пропагандисты заявили о якобы ликвидации в Украине начальника штаба 35-й общевойсковой армии ВС РФ генерал-майора Сергея Горячева.

Источник: Meduza со ссылкой на российских пропагандистов, офицер ВСУ Анатолий Штефан в Facebook

Детали: Подтверждения этой информации нет. Министерство обороны России смерть своего генерала также не комментировало.

Оккупанты утверждают, что Горячев, который возглавлял штаб 35-й общевойсковой армии РФ, погиб в результате ракетной атаки.

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Пропагандисты заявляют, что это случилось 12 июня на Запорожском направлении, где продолжаются интенсивные бои.

Офицер ВСУ сообщил в ночь на 13 июня, что воины ВСУ "отминусовали" Горячева и еще ряд старших офицеров штаба 35-й общевойсковой армии РФ.

Горячев возглавлял российский контингент в Приднестровье, командовал военной базой в Таджикистане, а также учебным центром в Хабаровске.

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