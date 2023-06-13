В Украине ликвидировали российского генерала Горячева – росСМИ
Российские пропагандисты заявили о якобы ликвидации в Украине начальника штаба 35-й общевойсковой армии ВС РФ генерал-майора Сергея Горячева.
Источник: Meduza со ссылкой на российских пропагандистов, офицер ВСУ Анатолий Штефан в Facebook
Детали: Подтверждения этой информации нет. Министерство обороны России смерть своего генерала также не комментировало.
Оккупанты утверждают, что Горячев, который возглавлял штаб 35-й общевойсковой армии РФ, погиб в результате ракетной атаки.
Пропагандисты заявляют, что это случилось 12 июня на Запорожском направлении, где продолжаются интенсивные бои.
Офицер ВСУ сообщил в ночь на 13 июня, что воины ВСУ "отминусовали" Горячева и еще ряд старших офицеров штаба 35-й общевойсковой армии РФ.
Горячев возглавлял российский контингент в Приднестровье, командовал военной базой в Таджикистане, а также учебным центром в Хабаровске.
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Напомним:
- По состоянию на май 2022 года в Украине погибло до 10 российских генералов.
- В феврале 2023 года японская разведка сообщила, что в Украине погибли более 20 российских генералов.
- Россия о потерях в своих Вооруженных силах не сообщает, особенно среди военного руководства.