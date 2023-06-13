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ЗСУ за добу просунулися на 500 м − 1 км на бердянському напрямку, тривають бої − Генштаб

Ірина БалачукВівторок, 13 червня 2023, 11:38
ЗСУ за добу просунулися на 500 м − 1 км на бердянському напрямку, тривають бої − Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Збройні Сили України мають успіх у наступальній операції на бердянському, бахмутському та торецькому напрямках, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Джерело: речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов під час прямого включення з Military Media Center, заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова Ковальова: "У ході ведення наступальної операції війська ударного угруповання Сил оборони України протягом минулої доби на Бердянському напрямку просунулися від 500 метрів до 1 кілометру".

Деталі: Він додав, що площа території, взятої під контроль, склала до 3 квадратних кілометрів.

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Заступник міністра оборони Ганна Маляр також повідомила, українські війська протягом минулої доби просунулися на бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 м та на торецькому напрямку − на 200 м.

Пряма мова Маляр: "Зараз тривають бої в районах: Мала Токмачка, Новоданилівка, поблизу Макарівки на оріховському напрямку; Мар'їнка; Ягідне на бахмутському; Веселе на лиманському". 

 
скриншот з deepstatemap.live

Деталі: Заступниця міністра зазначила, що ворог робить все, аби утримати захоплені ним позиції − активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійській вогонь.

ВІДЕО ДНЯ

Українські війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими ровами. Крім того, просування захисників окупанти намагаються спинити постійними контратаками своїх підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТУРів і дронів-камікадзе.

Теми: деокупаціяЗапорізька областьГенштаб
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