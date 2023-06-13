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ВСУ за сутки продвинулись на 500 м − 1 км на бердянском направлении, продолжаются бои − Генштаб

Ирина БалачукВторник, 13 июня 2023, 11:38
ВСУ за сутки продвинулись на 500 м − 1 км на бердянском направлении, продолжаются бои − Генштаб
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Вооруженные Силы Украины имеют успех в наступательной операции на бердянском, бахмутском и торецком направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ.

Источник: представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев во время прямого включения с Military Media Center, заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь Ковалева: "В ходе ведения наступательной операции войска ударной группировки Сил обороны Украины за прошедшие сутки на Бердянском направлении продвинулись от 500 метров до 1 километра".

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Детали: Он добавил, что площадь территории, взятой под контроль, составила до 3 квадратных километров.

Заместитель министра обороны Анна Маляр также сообщила, украинские войска за прошедшие сутки продвинулись на бахмутском направлении в районе Берховского водохранилища на 250 м и на торецком направлении − на 200 м.

Прямая речь Маляр: "Сейчас продолжаются бои в районах: Малая Токмачка, Новоданиловка, вблизи Макаровки на ореховском направлении; Марьинка; Ягодное на бахмутском; Веселое на лиманском". 

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Скриншот из deepstatemap.live

Детали: Заместитель министра отметила, что враг делает все, чтобы удержать захваченные им позиции − активно применяет штурмовую и армейскую авиацию, ведет интенсивный артиллерийский огонь.

Украинские войска во время наступления сталкиваются со сплошными минными полями, которые соединены с противотанковыми рвами. Кроме того, продвижение защитников оккупанты пытаются остановить постоянными контратаками своих подразделений на бронетехнике и массовым применением ПТУРов и дронов-камикадзе.

Темы: деоккупацияЗапорожская областьГенштаб
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