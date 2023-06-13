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Лукашенко заявив, що розміщення ядерної зброї РФ було його "наполегливою вимогою"

Вівторок, 13 червня 2023, 12:26

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко стверджує, що розміщення російської тактичної ядерної зброї на білоруській території було його вимогою до РФ.

Про це повідомляє БЕЛТА, пише "Європейська правда".

На запитання, навіщо в Білорусі ядерна зброя і які умови її зберігання та використання, Лукашенко відповів: "Навіщо це потрібно? Щоб жодна нога якихось сволот не ступала більше на білоруську землю".

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Він зазначив, що розміщення в Білорусі ядерної зброї було його проханням і "наполегливою вимогою "до російської сторони, щоб "гарантувати безпеку" Білорусі.

"Я думаю, навряд чи комусь захочеться воювати з країною, у якої є така зброя. Це зброя стримування. Однак ситуацій, коли довелося б її застосувати, зрозуміло, хотілося б уникнути. Не дай боже мені доведеться ухвалювати рішення на застосування цієї зброї в сучасний час. Але жодного коливання не буде, якщо тільки проти нас буде агресія", – сказав Лукашенко.

Раніше президент Росії Владімір Путін заявив, що тактичну ядерну зброю до Білорусі доставлять після 7-8 липня.

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Водночас у США наразі не бачать ознак, які б вказували на те, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі відбулося.

25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. Того ж дня Лукашенко заявив, що ядерну зброю РФ уже почали перекидати у Білорусь.

Читайте також: Ошийник для Лукашенка: як тактична ядерна зброя РФ змінить розклади у Білорусі.

Теми: ЛукашенкоРосія
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