Лукашенко заявив, що розміщення ядерної зброї РФ було його "наполегливою вимогою"

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко стверджує, що розміщення російської тактичної ядерної зброї на білоруській території було його вимогою до РФ.

Про це повідомляє БЕЛТА, пише "Європейська правда".

На запитання, навіщо в Білорусі ядерна зброя і які умови її зберігання та використання, Лукашенко відповів: "Навіщо це потрібно? Щоб жодна нога якихось сволот не ступала більше на білоруську землю".

Він зазначив, що розміщення в Білорусі ядерної зброї було його проханням і "наполегливою вимогою "до російської сторони, щоб "гарантувати безпеку" Білорусі.

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"Я думаю, навряд чи комусь захочеться воювати з країною, у якої є така зброя. Це зброя стримування. Однак ситуацій, коли довелося б її застосувати, зрозуміло, хотілося б уникнути. Не дай боже мені доведеться ухвалювати рішення на застосування цієї зброї в сучасний час. Але жодного коливання не буде, якщо тільки проти нас буде агресія", – сказав Лукашенко.

Раніше президент Росії Владімір Путін заявив, що тактичну ядерну зброю до Білорусі доставлять після 7-8 липня.

Водночас у США наразі не бачать ознак, які б вказували на те, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі відбулося.

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25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. Того ж дня Лукашенко заявив, що ядерну зброю РФ уже почали перекидати у Білорусь.

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