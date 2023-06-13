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Лукашенко заявил, что размещение ядерного оружия РФ было его "настоятельным требованием"

Вторник, 13 июня 2023, 12:26

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что размещение российского тактического ядерного оружия на белорусской территории было его требованием к РФ.

Об этом сообщает БЕЛТА, пишет "Европейская правда".

На вопрос, зачем в Беларуси ядерное оружие и какие условия его хранения и использования, Лукашенко ответил: "Зачем это нужно? Чтобы ни одна нога никаких сволочей не ступала больше на белорусскую землю".

Он отметил, что размещение в Беларуси ядерного оружия было его просьбой и "настоятельным требованием" к российской стороне, чтобы "гарантировать безопасность" Беларуси.

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"Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. Это оружие сдерживания. Однако ситуаций, когда пришлось бы его применить, разумеется, хотелось бы избежать. Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия", – сказал Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что тактическое ядерное оружие в Беларусь доставят после 7-8 июля.

В то же время в США пока не видят признаков, которые бы указывали на то, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь произошло.

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25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. В тот же день Лукашенко заявил, что ядерное оружие РФ уже начали перебрасывать в Беларусь.

Читайте также: Ошейник для Лукашенко: как тактическое ядерное оружие РФ изменит расклады в Беларуси.

Темы: ЛукашенкоРосcия
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