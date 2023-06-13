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Обігрівав окупантів і лишив без тепла жителів: у Лимані затримали колаборанта

Олена РощінаВівторок, 13 червня 2023, 12:27
Обігрівав окупантів і лишив без тепла жителів: у Лимані затримали колаборанта
Колаборант-газівник із міста Лиман, фото СБУ

Працівники Служби безпеки України затримали в деокупованому Лимані чоловіка, який при окупації очолював філію так званого "Донбасгазу ДНР" й обігрівав казарми росіян. 

Джерело: Служба безпеки України, Донецька обласна прокуратура

Деталі: СБУ в результаті стабілізаційних заходів на звільнених територіях Донеччини викрила ще одного колаборанта: поплічником ворога виявився колишній майстер газорозподільних мереж у Лимані. 

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У червні 2022 року лиманин почав працювати з окупаційною адміністрацією на посаді майстра-газовика "м. Красний Лиман Єнакіївського управління з газопостачання та газифікації державного концерну "Донбасгаз" ДНР". 

Коли попередній "керівник" втік до тимчасово окупованого м. Єнакієве, чоловіка, який вислужився перед маріонетками Кремля, підвищили до "в.о. начальника дільниці". 

"Після "призначення" він одразу приступив до організації обігріву захоплених будівель, де були "розквартировані" окупаційні угруповання РФ. При цьому він повністю залишив без теплопостачання оселі місцевих жителів", – повідомляє СБУ.

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За два місяці роботи на РФ, яка під час наступу зруйнувала його житло, чоловік встиг заробити 36 тисяч рублів, зазначає прокуратура.

Підозрюваний впроваджував стандарти держави-агресора щодо ремонту газопровідних мереж, які самі ж росіяни і пошкодили. Крім того, він контролював роботу працівників. 

За кожен свій крок колаборант особисто звітував перед російськими "кураторами".

Після звільнення українськими військовими м. Лиману чоловік залишився вдома з батьками. При цьому він розраховував, що за співпрацю з окупантами йому нічого не загрожує. Дружина ж разом з дитиною виїхали до Єнакієвого.

Спецслужба нформує, що сам колаборант після звільнення Лимана теж намагався втекти до Єнакієвого, однак співробітники СБУ своєчасно викрили і затримали його.

 

Слідчі СБУ за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

 

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Колаборанту загрожує 5 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Держприкордонслужбою за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури. 

Теми: Донецька областьколабораціяСБУпрокуратура
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