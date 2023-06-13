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Обогревал оккупантов и оставил без тепла жителей: в Лимане задержали коллаборанта

Елена РощинаВторник, 13 июня 2023, 12:27
Обогревал оккупантов и оставил без тепла жителей: в Лимане задержали коллаборанта
Коллаборант-газовщик из города Лиман, фото СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в деоккупированном Лимане мужчину, который при оккупации возглавлял филиал так называемого "Донбассгаза ДНР" и обогревал казармы россиян. 

Источник: Служба безопасности Украины, Донецкая областная прокуратура

Детали: СБУ в результате стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Донецкой области разоблачила еще одного коллаборанта: пособником врага оказался бывший мастер газораспределительных сетей в Лимане. 

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В июне 2022 года лиманин начал работать с оккупационной администрацией в должности мастера-газовика "г. Красный Лиман Енакиевского управления по газоснабжению и газификации государственного концерна "Донбассгаз" ДНР". 

Когда предыдущий "руководитель" сбежал во временно оккупированный г. Енакиево, мужчину, который выслужился перед марионетками Кремля, повысили до "и.о. начальника участка". 

"После "назначения" он сразу приступил к организации обогрева захваченных зданий, где были "расквартированы" оккупационные группировки РФ. При этом он полностью оставил без теплоснабжения дома местных жителей", – сообщает СБУ.

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За два месяца работы на РФ, которая во время наступления разрушила его жилье, мужчина успел заработать 36 тысяч рублей, отмечает прокуратура.

Подозреваемый внедрял стандарты государства-агрессора по ремонту газопроводных сетей, которые сами же россияне и повредили. Кроме того, он контролировал работу работников. 

За каждый свой шаг коллаборант лично отчитывался перед российскими "кураторами".

После освобождения украинскими военными г. Лимана мужчина остался дома с родителями. При этом он рассчитывал, что за сотрудничество с оккупантами ему ничего не грозит. Жена же вместе с ребенком уехали в Енакиево.

Спецслужба сообщает, что сам коллаборант после освобождения Лимана тоже пытался сбежать в Енакиево, однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задержали его.

 

Следователи СБУ под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

 

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Коллаборанту грозит 5 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Госпогранслужбой при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Темы: Донецкая областьколлаборационизмСБУпрокуратура
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