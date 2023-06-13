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Чорновола облили зеленкою та кинули в смітник за образу дівчини Да Вінчі

Альона Мазуренко Вівторок, 13 червня 2023, 12:38
Чорновола облили зеленкою та кинули в смітник за образу дівчини Да Вінчі
фото: УНІАН

У вівторок 13 червня в Києві облили невідомою рідиною з пляшки, зеленкою і кинули у смітник екснардепа Тараса Чорновола за те, що він назвав захисницю Аліну Михайлову "підолігархічною ш*арою". 

Джерело: "УНІАН"

Деталі: На відео натовп кричить Чорноволу "Ганьба!" і називає його "зрадником українського народу". 

Йому пояснюють, що він образив жінку, яка зараз воює в Бахмуті.

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У відповідь Чорновіл каже, що нікого не ображав і телефонує правоохоронцям та заявляє, що на нього напали.

Зрештою його облили зеленкою, невідомою речовиною із пляшки та кинули до смітника.

На відео з народною карою над колишнім нардепом уже відреагувала захисниця Михайлова. 

Тарас Чорновіл - син видатного покійного українського діяча В'ячеслава Чорновола.

 

29 травня Тарас Чорновіл опублікував у своєму телеграм-каналі фрагмент інтерв'ю Михайлової журналістці Яніні Соколовій, де заявив, що "зелено-ватних мразот" запрошують на передачі, а "чесним людям" і слова не дають сказати.

Чорновіл молодший був народним депутатом III, IV, V та VI скликаннь. Зокрема "Партії регіонів" і підтримував Віктора Януковича. Зараз він позиціонує себе як політолог.

Аліна Михайлова – очільниця медичної служби батальйону "Вовки Да Вінчі", дівчина героя України Дмитра Коцюбайла з позивним "да Вінчі", командира батальйону "Вовки Да Вінчі", який загинув у березні в боях під Бахмутом.

 

Теми: Чорновіл Тарасвійна
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