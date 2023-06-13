Чорновола облили зеленкою та кинули в смітник за образу дівчини Да Вінчі

У вівторок 13 червня в Києві облили невідомою рідиною з пляшки, зеленкою і кинули у смітник екснардепа Тараса Чорновола за те, що він назвав захисницю Аліну Михайлову "підолігархічною ш*арою".

Джерело: "УНІАН"

Деталі: На відео натовп кричить Чорноволу "Ганьба!" і називає його "зрадником українського народу".

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Йому пояснюють, що він образив жінку, яка зараз воює в Бахмуті.

У відповідь Чорновіл каже, що нікого не ображав і телефонує правоохоронцям та заявляє, що на нього напали.

Зрештою його облили зеленкою, невідомою речовиною із пляшки та кинули до смітника.

ВІДЕО ДНЯ

Чорновола у Києві кинули в смітник. Відео: УНІАН pic.twitter.com/RhnMfJSQXo — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 13, 2023

На відео з народною карою над колишнім нардепом уже відреагувала захисниця Михайлова.

В соцмережах гуляє відео, де колишнього регіонала, політичну проститутку і керівника штабу Януковича кидають до смітника.



По-перше, неймовірно тішусь, що славні традиції сміттєвої люстрації живі. Регіонали і запроданці мають оглядатись, а не умнічать по телебаченню. pic.twitter.com/tOqQ5wAELn — Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) June 13, 2023

Тарас Чорновіл - син видатного покійного українського діяча В'ячеслава Чорновола.

29 травня Тарас Чорновіл опублікував у своєму телеграм-каналі фрагмент інтерв'ю Михайлової журналістці Яніні Соколовій, де заявив, що "зелено-ватних мразот" запрошують на передачі, а "чесним людям" і слова не дають сказати.

Чорновіл молодший був народним депутатом III, IV, V та VI скликаннь. Зокрема "Партії регіонів" і підтримував Віктора Януковича. Зараз він позиціонує себе як політолог.

Аліна Михайлова – очільниця медичної служби батальйону "Вовки Да Вінчі", дівчина героя України Дмитра Коцюбайла з позивним "да Вінчі", командира батальйону "Вовки Да Вінчі", який загинув у березні в боях під Бахмутом.