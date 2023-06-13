Черновола облили зеленкой и бросили в мусорник за оскорбление девушки Да Винчи

Во вторник 13 июня в Киеве облили неизвестной жидкостью из бутылки, зеленкой и бросили в мусорник экс-нардепа Тараса Черновола за то, что он назвал защитницу Алину Михайлову "подолигархической ш*арой".

Источник: "УНИАН"

Детали: На видео толпа кричит Тарасу Черноволу "Позор!" и называет его "предателем украинского народа" и объясняет ему, что он оскорбил женщину, которая сейчас воюет в Бахмуте.

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В ответ Черновол говорит, что никого не оскорблял и звонит правоохранителям и заявляет, что на него напали.

В конце концов его облили зеленкой и бросили в мусорник.

Чорновола у Києві кинули в смітник. Відео: УНІАН pic.twitter.com/RhnMfJSQXo ВИДЕО ДНЯ June 13, 2023

На видео с народной казнью над бывшим нардепом уже отреагировала защитница Михайлова.

В соцмережах гуляє відео, де колишнього регіонала, політичну проститутку і керівника штабу Януковича кидають до смітника.



По-перше, неймовірно тішусь, що славні традиції сміттєвої люстрації живі. Регіонали і запроданці мають оглядатись, а не умнічать по телебаченню. pic.twitter.com/tOqQ5wAELn — Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) June 13, 2023

Тарас Черновол - сын выдающегося покойного украинского деятеля Вячеслава Черновола.

29 мая Тарас Черновол опубликовал в своем телеграм-канале фрагмент интервью Михайловой журналистке Янине Соколовой, где заявил, что "зелено-ватных мразот" приглашают на передачи, а "честным людям" и слова не дают сказать.

Черновол младший был народным депутатом III, IV, V и VI созывов. В частности "Партии регионов" и поддерживал Виктора Януковича. Сейчас он позиционирует себя как политолог.

Алина Михайлова - руководительница медицинской службы батальона "Волки Да Винчи", девушка героя Украины Дмитрия Коцюбайло с позывным "да Винчи", командира батальона "Волки Да Винчи", который погиб в марте в боях под Бахмутом.