Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Черновола облили зеленкой и бросили в мусорник за оскорбление девушки Да Винчи

Алена МазуренкоВторник, 13 июня 2023, 12:38
Черновола облили зеленкой и бросили в мусорник за оскорбление девушки Да Винчи
фото: УНІАН

Во вторник 13 июня в Киеве облили неизвестной жидкостью из бутылки, зеленкой и бросили в мусорник экс-нардепа Тараса Черновола за то, что он назвал защитницу Алину Михайлову "подолигархической ш*арой".

Источник: "УНИАН"

Детали: На видео толпа кричит Тарасу Черноволу "Позор!" и называет его "предателем украинского народа" и объясняет ему, что он оскорбил женщину, которая сейчас воюет в Бахмуте.

Реклама:

В ответ Черновол говорит, что никого не оскорблял и звонит правоохранителям и заявляет, что на него напали.

В конце концов его облили зеленкой и бросили в мусорник.

На видео с народной казнью над бывшим нардепом уже отреагировала защитница Михайлова.

Тарас Черновол - сын выдающегося покойного украинского деятеля Вячеслава Черновола.

 

29 мая Тарас Черновол опубликовал в своем телеграм-канале фрагмент интервью Михайловой журналистке Янине Соколовой, где заявил, что "зелено-ватных мразот" приглашают на передачи, а "честным людям" и слова не дают сказать.

Черновол младший был народным депутатом III, IV, V и VI созывов. В частности "Партии регионов" и поддерживал Виктора Януковича. Сейчас он позиционирует себя как политолог.

Алина Михайлова - руководительница медицинской службы батальона "Волки Да Винчи", девушка героя Украины Дмитрия Коцюбайло с позывным "да Винчи", командира батальона "Волки Да Винчи", который погиб в марте в боях под Бахмутом.

 

Темы: Черновол Тарасвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Черновол Тарас
Тарас Чорновил и сектантская мифология. Почему нарративы об "оппозиционере" и "активисте" вредят государству
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: