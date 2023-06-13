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Німеччина планує закупити шість систем IRIS-T для своїх збройних сил – Reuters

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 13 червня 2023, 12:41

Німеччина має намір придбати шість систем протиповітряної оборони IRIS-T для своїх військово-повітряних сил.

Про це агентству Reuters повідомило джерело в оборонному відомстві, пише "Європейська правда".

Загальна вартість придбаних ЗРК складатиме близько 900 мільйонів євро.

Наразі Берлін купив дві установки IRIS-T, вироблені для України, і пообіцяв надати Києву ще дві системи.

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При цьому на озброєнні Німеччини таких систем досі немає.

Нагадаємо, 13 травня Міністерство оборони Німеччини офіційно оголосило про надання військової допомоги Україні в розмірі 2,7 млрд євро, що є найбільшим пакетом з моменту вторгнення Росії.

Пакет допомоги серед іншого містить керовані ракети для систем протиповітряної оборони, 4 зенітні ракетні установки IRIS-T SLM для протиповітряної оборони і 12 пускових установок IRIS-T SLS.

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Теми: НімеччинаППОзброя
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