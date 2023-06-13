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Германия планирует закупить шесть систем IRIS-T для своих вооруженных сил – Reuters

Татьяна ЛозовенкоВторник, 13 июня 2023, 12:41

Германия намерена приобрести шесть систем противовоздушной обороны IRIS-T для своих военно-воздушных сил.

Об этом агентству Reuters сообщил источник в оборонном ведомстве, пишет "Европейская правда".

Общая стоимость приобретенных ЗРК составит около 900 миллионов евро.

Сейчас Берлин купил две установки IRIS-T, произведенные для Украины, и пообещал предоставить Киеву еще две системы.

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При этом на вооружении Германии таких систем до сих пор нет.

Напомним, 13 мая Министерство обороны Германии официально объявило о предоставлении военной помощи Украине в размере 2,7 млрд евро, что является крупнейшим пакетом с момента вторжения России.

Пакет помощи среди прочего содержит управляемые ракеты для систем противовоздушной обороны, 4 зенитные ракетные установки IRIS-T SLM для противовоздушной обороны и 12 пусковых установок IRIS-T SLS.

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Темы: ГерманияПВОоружие
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