Країни НАТО у Вільнюсі пообіцяють наростити військову допомогу Україні – Столтенберг

На липневому саміті НАТО у Вільнюсі країни-члени Альянсу пообіцяють наростити військову допомогу Україні та зобов'язуються допомагати в довгостроковій перспективі.

Про це в інтерв’ю телеканалу PBS заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише "Європейська правда".

"Найважливіше, що відбудеться на саміті НАТО у Вільнюсі в липні, – це те, що союзники по НАТО висловлять рішучу підтримку Україні не тільки на словах, але й на ділі. Тому що я абсолютно впевнений, що наші союзники по НАТО зроблять нові заяви про значну військову підтримку України і пообіцяють підтримувати і нарощувати її", – сказав він.

За словами генсека НАТО, у Вільнюсі члени Альянсу дадуть зрозуміти, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

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Говорячи про можливість членства України в НАТО, Столтенберг зазначив, що серед союзників тривають консультації.

"Ще зарано говорити про конкретний результат, але союзники багато в чому згодні. Ми згодні з тим, що двері НАТО відкриті, як ми продемонстрували у випадку Фінляндії і Швеції", – додав він.

Водночас, як наголосив генсек НАТО, "неможливо назвати точні дати, коли ми перебуваємо в розпалі війни".

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"Бо якщо Україна не переможе, то членство не обговорюватиметься взагалі, тому що тільки суверенна, незалежна, демократична Україна може стати членом НАТО", – додав він.

Він сказав, що також узгоджено багаторічний план із забезпечення переходу української армії від радянських доктрин до сучасних стандартів НАТО, а також забезпечити її повну оперативну сумісність із НАТО, що наблизить членство.

Як повідомлялося, Україна прагне стати членом Північноатлантичного Альянсу невдовзі після досягнення воєнної перемоги над Росією і прагне отримати гарантію цього на саміті НАТО у Вільнюсі.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що розуміє неможливість вступу України до НАТО під час війни, проте не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.

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