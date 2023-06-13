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Росіяни обстріляли церкву на Херсонщині: вбили священника

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 13 червня 2023, 13:51
Росіяни обстріляли церкву на Херсонщині: вбили священника
Наслідки обстрілу церкви на Херсонщині, фото з tELEGRAM Єрмака

Російські окупанти вдень завдали ударів по території церкви в смт Білозерка Херсонської області, внаслідок чого загинув 72-річний священник та дістала поранення 76-річна жінка.

Джерело: пресслужба Херсонської обласної прокуратури, глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Деталі: За даними слідства, близько 11:40 окупанти здійснили артобстріл селища у Білозерській територіальній громаді. Прокуратура повідомляє, що внаслідок прицільної атаки ворога по території церкви загинув місцевий мешканець. Ще одна жінка отримала поранення, її госпіталізовано. Кількість травмованих уточнюється. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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Глава ОП Андрій Єрмак уточнює, що російська армія обстріляла Білозерку, влучивши у подвір‘я церкви. За його словами, загинув 72-річний священник, поранення дістала 76-річна жінка.

Крім того, за даними ОП, внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури.

 
 

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Теми: Херсонська областьжертвивоєнні злочиниобстріл
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