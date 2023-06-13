Росіяни обстріляли церкву на Херсонщині: вбили священника

Наслідки обстрілу церкви на Херсонщині, фото з tELEGRAM Єрмака

Російські окупанти вдень завдали ударів по території церкви в смт Білозерка Херсонської області, внаслідок чого загинув 72-річний священник та дістала поранення 76-річна жінка.

Джерело: пресслужба Херсонської обласної прокуратури, глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Деталі: За даними слідства, близько 11:40 окупанти здійснили артобстріл селища у Білозерській територіальній громаді. Прокуратура повідомляє, що внаслідок прицільної атаки ворога по території церкви загинув місцевий мешканець. Ще одна жінка отримала поранення, її госпіталізовано. Кількість травмованих уточнюється. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Глава ОП Андрій Єрмак уточнює, що російська армія обстріляла Білозерку, влучивши у подвір‘я церкви. За його словами, загинув 72-річний священник, поранення дістала 76-річна жінка.

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Крім того, за даними ОП, внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури.