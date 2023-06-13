Россияне обстреляли церковь на Херсонщине: убили священника

Последствия обстрела церкви на Херсонщине, фото из tELEGRAM Ермака

Российские оккупанты днем нанесли удары по территории церкви в пгт Белозерка Херсонской области, в результате чего погиб 72-летний священник и получила ранения 76-летняя женщина.

Источник: пресс-служба Херсонской областной прокуратуры, глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Детали: По данным следствия, около 11:40 оккупанты совершили артобстрел поселка в Белозерской территориальной общине.

Прокуратура сообщает, что в результате прицельной атаки врага по территории церкви погиб местный житель. Еще одна женщина получила ранения, она госпитализирована. Количество травмированных уточняется. Также повреждена гражданская инфраструктура.

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Глава ОП Андрей Ермак уточняет, что российская армия обстреляла Белозерку, попав во двор церкви. По его словам, погиб 72-летний священник, ранения получила 76-летняя женщина.

Кроме того, по данным ОП, в результате российских ударов повреждены четыре жилых дома, почта, административные здания, центральная площадь, объекты критической инфраструктуры.