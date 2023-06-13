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Россияне обстреляли церковь на Херсонщине: убили священника

Татьяна ЛозовенкоВторник, 13 июня 2023, 13:51
Россияне обстреляли церковь на Херсонщине: убили священника
Последствия обстрела церкви на Херсонщине, фото из tELEGRAM Ермака

Российские оккупанты днем нанесли удары по территории церкви в пгт Белозерка Херсонской области, в результате чего погиб 72-летний священник и получила ранения 76-летняя женщина.

Источник: пресс-служба Херсонской областной прокуратуры, глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Детали: По данным следствия, около 11:40 оккупанты совершили артобстрел поселка в Белозерской территориальной общине.

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Прокуратура сообщает, что в результате прицельной атаки врага по территории церкви погиб местный житель. Еще одна женщина получила ранения, она госпитализирована. Количество травмированных уточняется. Также повреждена гражданская инфраструктура.

Глава ОП Андрей Ермак уточняет, что российская армия обстреляла Белозерку, попав во двор церкви. По его словам, погиб 72-летний священник, ранения получила 76-летняя женщина.

Кроме того, по данным ОП, в результате российских ударов повреждены четыре жилых дома, почта, административные здания, центральная площадь, объекты критической инфраструктуры.

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Темы: Херсонская областьжертвывоенные преступленияобстрел
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