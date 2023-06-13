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"Венеційка": "антиолігархічний закон" не повинен застосовуватися у вигляді, в якому він є зараз

"Європейська правда"Вівторок, 13 червня 2023, 14:37

Венеційська комісія заявила, що так званий антиолігархічний закон не повинен застосовуватися у тому вигляді, в якому він є зараз, а натомість треба застосувати системний підхід.

Про це йдеться у думці Венеційської комісії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради Європи.

"Венеційка" зазначає, що більшість країн використовують комплекс взаємопов'язаних заходів для запобігання руйнівному впливу на демократію, верховенство права та права людини через концентрацію впливу в руках небагатьох.

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"Україна бореться з деструктивним впливом "олігархізації" за допомогою "персонального підходу", ухвалюючи Закон про олігархів. Хоча Венеційська комісія визнає, що у виняткових, надзвичайно критичних ситуаціях, наприклад, у ситуації захоплення держави, радикальні рішення можуть бути виправдані, заходи, запропоновані Законом "Про олігархів", викликають серйозне занепокоєння щодо їхньої сумісності з Європейською конвенцією з прав людини і важко узгоджуються з принципами політичного плюралізму та верховенства права", – йдеться у висновку "Венеційки".

Тому Венеціанська комісія дійшла висновку, що закон не повинен застосовуватися в тому вигляді, в якому він є зараз, і що натомість слід застосувати системний підхід.

Рекомендації щодо такого підходу включають таке:

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  • Провести комплексний аналіз існуючих системних заходів, їх недоліків з точки зору повноважень та координації;
  • Розробити та впровадити ефективну конкурентну політику;
  • Посилити боротьбу з високопосадовою корупцією та запобігання корупції відповідно до рекомендацій GRECO та шляхом реалізації заходів, передбачених Державною антикорупційною програмою, прийнятою у березні 2023 року;
  • Підвищити прозорість та підзвітність у сфері державних закупівель;
  • Посилити плюралізм ЗМІ, а також прозорість медіавласності;
  • Посилити реалізацію заходів, пов'язаних з протидією відмиванню коштів, включаючи прозорість юридичних осіб та угод, а також своєчасний та ефективний доступ до точної та актуальної інформації про бенефіціарних власників, відповідно до рекомендацій MONEYVAL та FATF;
  • Посилити правила фінансування політичних партій і виборчих кампаній та існуючі механізми контролю;
  • Внести зміни до податкового законодавства;
  • Посилити незалежність та ефективність ключових регуляторних та контролюючих органів;
  • Регулярно проводити оцінку впливу таких заходів.

"Для того щоб такі заходи були ефективними, Венеційська комісія також рекомендує забезпечити незалежність, доброчесність та неупередженість судової системи відповідно до європейських стандартів", – йдеться у повідомленні "Венеційки".

Раніше міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що Венеційська комісія рекомендувала Україні відкласти імплементацію так званого антиолігархічного закону, який Європейська комісія визначила як один із критеріїв подальшого руху Києва до Європейського Союзу.

Теми: олігархизаконодавствоЄвропа
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