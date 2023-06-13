"Венецианка": "антиолигархический закон" не должен применяться в нынешнем виде

Венецианская комиссия заявила, что так называемый антиолигархический закон не должен применяться в том виде, в котором он есть сейчас, а вместо этого надо применить системный подход.

Об этом говорится в мнении Венецианской комиссии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

"Венецианка" отмечает, что большинство стран используют комплекс взаимосвязанных мер для предотвращения разрушительного влияния на демократию, верховенство права и права человека из-за концентрации влияния в руках немногих.

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"Украина борется с деструктивным влиянием "олигархизации" с помощью "персонального подхода", принимая Закон об олигархах. Хотя Венецианская комиссия признает, что в исключительных, чрезвычайно критических ситуациях, например, в ситуации захвата государства, радикальные решения могут быть оправданы, меры, предложенные Законом "Об олигархах", вызывают серьезное беспокойство относительно их совместимости с Европейской конвенцией по правам человека и трудно согласуются с принципами политического плюрализма и верховенства права", – говорится в заключении "Венецианки".

Поэтому Венецианская комиссия пришла к выводу, что закон не должен применяться в том виде, в котором он есть сейчас, и вместо этого следует применить системный подход.

Рекомендации по такому подходу включают следующее:

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Провести комплексный анализ существующих системных мер, их недостатков с точки зрения полномочий и координации;

Разработать и внедрить эффективную конкурентную политику;

Усилить борьбу с высокопоставленной коррупцией и предотвращения коррупции в соответствии с рекомендациями GRECO и путем реализации мероприятий, предусмотренных Государственной антикоррупционной программой, принятой в марте 2023 года;

Повысить прозрачность и подотчетность в сфере государственных закупок;

Усилить плюрализм СМИ, а также прозрачность медиасобственности;

Усилить реализацию мер, связанных с противодействием отмыванию средств, включая прозрачность юридических лиц и сделок, а также своевременный и эффективный доступ к точной и актуальной информации о бенефициарных владельцах, в соответствии с рекомендациями MONEYVAL и FATF;

Усилить правила финансирования политических партий и избирательных кампаний и существующие механизмы контроля;

Внести изменения в налоговое законодательство;

Усилить независимость и эффективность ключевых регуляторных и контролирующих органов;

Регулярно проводить оценку влияния таких мер.

"Для того чтобы такие меры были эффективными, Венецианская комиссия также рекомендует обеспечить независимость, добропорядочность и беспристрастность судебной системы в соответствии с европейскими стандартами", – говорится в сообщении "Венецианки".

Ранее министр юстиции Денис Малюська сообщил, что Венецианская комиссия рекомендовала Украине отложить имплементацию так называемого антиолигархического закона, который Европейская комиссия определила как один из критериев дальнейшего движения Киева в Европейский Союз.