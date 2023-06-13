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"Венецианка": "антиолигархический закон" не должен применяться в нынешнем виде

"Европейская правда"Вторник, 13 июня 2023, 14:37

Венецианская комиссия заявила, что так называемый антиолигархический закон не должен применяться в том виде, в котором он есть сейчас, а вместо этого надо применить системный подход.

Об этом говорится в мнении Венецианской комиссии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

"Венецианка" отмечает, что большинство стран используют комплекс взаимосвязанных мер для предотвращения разрушительного влияния на демократию, верховенство права и права человека из-за концентрации влияния в руках немногих.

"Украина борется с деструктивным влиянием "олигархизации" с помощью "персонального подхода", принимая Закон об олигархах. Хотя Венецианская комиссия признает, что в исключительных, чрезвычайно критических ситуациях, например, в ситуации захвата государства, радикальные решения могут быть оправданы, меры, предложенные Законом "Об олигархах", вызывают серьезное беспокойство относительно их совместимости с Европейской конвенцией по правам человека и трудно согласуются с принципами политического плюрализма и верховенства права", – говорится в заключении "Венецианки".

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Поэтому Венецианская комиссия пришла к выводу, что закон не должен применяться в том виде, в котором он есть сейчас, и вместо этого следует применить системный подход.

Рекомендации по такому подходу включают следующее:

  • Провести комплексный анализ существующих системных мер, их недостатков с точки зрения полномочий и координации;
  • Разработать и внедрить эффективную конкурентную политику;
  • Усилить борьбу с высокопоставленной коррупцией и предотвращения коррупции в соответствии с рекомендациями GRECO и путем реализации мероприятий, предусмотренных Государственной антикоррупционной программой, принятой в марте 2023 года;
  • Повысить прозрачность и подотчетность в сфере государственных закупок;
  • Усилить плюрализм СМИ, а также прозрачность медиасобственности;
  • Усилить реализацию мер, связанных с противодействием отмыванию средств, включая прозрачность юридических лиц и сделок, а также своевременный и эффективный доступ к точной и актуальной информации о бенефициарных владельцах, в соответствии с рекомендациями MONEYVAL и FATF;
  • Усилить правила финансирования политических партий и избирательных кампаний и существующие механизмы контроля;
  • Внести изменения в налоговое законодательство;
  • Усилить независимость и эффективность ключевых регуляторных и контролирующих органов;
  • Регулярно проводить оценку влияния таких мер.

"Для того чтобы такие меры были эффективными, Венецианская комиссия также рекомендует обеспечить независимость, добропорядочность и беспристрастность судебной системы в соответствии с европейскими стандартами", – говорится в сообщении "Венецианки".

ВИДЕО ДНЯ

Ранее министр юстиции Денис Малюська сообщил, что Венецианская комиссия рекомендовала Украине отложить имплементацию так называемого антиолигархического закона, который Европейская комиссия определила как один из критериев дальнейшего движения Киева в Европейский Союз.

Темы: олигархизаконодательствоЕвропа
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