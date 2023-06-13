"Квартира моя горить": поліція показала рятувальні роботи в Кривому Розі

Патрульна поліція показала пошуково-рятувальні роботи в зруйнованій в результаті ракетного удару РФ п'ятиповерхівці в Кривому Розі.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook, Дніпропетровська ОВА в Telegram

Деталі: Білошицький оприлюднив відео патрульної поліції Кривого Рогу.

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Дніпропетровська ОВА повідомила о 14.17, що пошуково-рятувальна операція завершена. Триває розбір конструкцій. Всього в ніч на 13 червня ворог убив 11 людей.

Що передувало: В ніч на 13 червня для атаки по Україні російські окупаційні війська застосували ракети повітряного базування Х-101, Х-555. У Кривому Розі ракета влучила в приватне підприємство.

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Станом на 14:30 відомо про загибель 11 людей. 25 цивільних отримали множинні поранення. Точна кількість потерпілих встановлюється.