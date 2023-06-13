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"Квартира моя горит": полиция показала спасательные работы в Кривом Роге

Валентина РоманенкоВторник, 13 июня 2023, 14:38
Квартира моя горит: полиция показала спасательные работы в Кривом Роге
фото Днепропетровской ОВА

Патрульная полиция показала поисково-спасательные работы в разрушенной в результате ракетного удара РФ пятиэтажке в Кривом Роге.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook, Днепропетровская ОГА в Telegram

Детали: Билошицкий обнародовал видео патрульной полиции Кривого Рога.

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Днепропетровская ОГА сообщила в 14.17, что поисково-спасательная операция завершена. Продолжается разбор конструкций. Всего в ночь на 13 июня враг убил 11 человек.

Что предшествовало: В ночь на 13 июня для атаки по Украине российские оккупационные войска применили ракеты воздушного базирования Х-101, Х-555. В Кривом Роге ракета попала в частное предприятие.

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По состоянию на 14:30 известно о гибели 11 человек. 25 гражданских получили множественные ранения. Точное количество пострадавших устанавливается.

Темы: Кривой Рогракетный ударполиция
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