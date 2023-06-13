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У Білорусі вирішили розвивати виробництво 122 мм снарядів

Ірина БалачукВівторок, 13 червня 2023, 14:42
У Білорусі вирішили розвивати виробництво 122 мм снарядів
Голова Державного військово-промислового комітету Дмитро Пантус. Фото БЕЛТА

У Білорусі розвиватимуть виробництво реактивних снарядів 122 мм, заявили в Держвійськпромі РБ. 

Джерело: білоруське держвидання "Белта" з посиланням на голову державного військово-промислового комітету Дмитра Пантуса

Деталі: Пантус заявив, що наприкінці 2022 року самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко доручив організувати в Білорусі серійне виробництво боєприпасів. За основу було обрано наймасовіший тип − реактивний снаряд 122 мм.

За словами Пантуса, над виробництвом цих боєприпасів у Білорусі сьогодні працюють понад 20 підприємств, що входять до системи Держкомвійськпрому і Міністерства промисловості.

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"Ви бачите, що нам це вдалося. У найближчому майбутньому ми плануємо розвивати цей напрямок і розширювати свої можливості та потенціал", − заявив Пантус.

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Теми: Білорусьзброя
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