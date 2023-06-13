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В Беларуси решили развивать производство 122 мм снарядов

Ирина БалачукВторник, 13 июня 2023, 14:42
В Беларуси решили развивать производство 122 мм снарядов
Председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус. Фото БЕЛТА

В Беларуси будут развивать производство реактивных снарядов 122 мм, заявили в Госвоенпроме РБ.  

Источник: белорусское госиздание "Белта" со ссылкой на председателя государственного военно-промышленного комитета Дмитрия Пантуса

Детали: Пантус заявил, что в конце 2022 года самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко поручил организовать в Беларуси серийное производство боеприпасов. За основу был выбран самый массовый тип − реактивный снаряд 122 мм.

По словам Пантуса, над производством этих боеприпасов в Беларуси сегодня работают более 20 предприятий, входящих в систему Госкомвоенпрома и Министерства промышленности.

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"Вы видите, что нам это удалось. В ближайшем будущем мы планируем развивать данное направление и расширять свои возможности и потенциал", − заявил Пантус.

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Темы: Беларусьоружие
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