В Беларуси решили развивать производство 122 мм снарядов
В Беларуси будут развивать производство реактивных снарядов 122 мм, заявили в Госвоенпроме РБ.
Источник: белорусское госиздание "Белта" со ссылкой на председателя государственного военно-промышленного комитета Дмитрия Пантуса
Детали: Пантус заявил, что в конце 2022 года самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко поручил организовать в Беларуси серийное производство боеприпасов. За основу был выбран самый массовый тип − реактивный снаряд 122 мм.
По словам Пантуса, над производством этих боеприпасов в Беларуси сегодня работают более 20 предприятий, входящих в систему Госкомвоенпрома и Министерства промышленности.
"Вы видите, что нам это удалось. В ближайшем будущем мы планируем развивать данное направление и расширять свои возможности и потенциал", − заявил Пантус.