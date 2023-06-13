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Безпілотник США MQ-9 Reaper вперше приземлився в цивільному аеропорту Європи

"Європейська правда"Вівторок, 13 червня 2023, 14:52
Безпілотник США MQ-9 Reaper вперше приземлився в цивільному аеропорту Європи
Фото CTK

Американський безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper приземлився сьогодні в остравському аеропорту імені Леоша Яначека в чеському Мошнові.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ceske Noviny.

Міхал Голубец, операційний директор компанії "Аеропорт Острава", зазначив, що це була перша посадка такого літака в цивільному аеропорту в Європі під час нормальної експлуатації. Керування машиною здійснювалося з Х'юстона у США.

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В якості технічної підтримки Reaper супроводжував транспортний літак C-17, який є одним з найбільших літаків ВПС США. Обидві машини прибули з Часлава, де вони беруть участь у спільних навчаннях НАТО.

Голубец сказав, що це історична подія. "Безумовно, в Чеській Республіці, і я вважаю, що і в Європі, це перший випадок, коли безпілотний літак такого розміру приземлився в цивільному аеропорту під час, я б навіть сказав, нормального руху. Звичайно, є певні заходи, ми повинні були співпрацювати з диспетчерською службою і з Управлінням цивільної авіації, щоб встановити процедури", – сказав Голубец.

За його словами, безпілотник Reaper поводиться практично як будь-який стандартний літак, у тому числі і у способі зв'язку. "Однак чинне законодавство досі не дозволяє спільну експлуатацію безпілотних та пілотованих літальних апаратів. Так що це дійсно новаторська робота в цьому відношенні", – сказав Голубец.

ВІДЕО ДНЯ

Reaper провів на майданчику в Мошнові менше години. За цей час з аеропорту вилетіло кілька чартерних рейсів.

Нагадаємо, у березні російські Су-27 атакували розвідувальний безпілотник США MQ-9 Reaper над Чорним морем, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.  

Теми: безпілотникиЄвропааеропорт
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