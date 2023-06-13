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Беспилотник США MQ-9 Reaper впервые приземлился в гражданском аэропорту Европы

"Европейская правда"Вторник, 13 июня 2023, 14:52
Беспилотник США MQ-9 Reaper впервые приземлился в гражданском аэропорту Европы
Фото CTK

Американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper приземлился сегодня в остравском аэропорту имени Леоша Яначека в чешском Мошнове.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ceske Noviny.

Михал Голубец, операционный директор компании "Аэропорт Острава", отметил, что это была первая посадка такого самолета в гражданском аэропорту в Европе во время нормальной эксплуатации. Управление машиной осуществлялось из Хьюстона в США.

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В качестве технической поддержки Reaper сопровождал транспортный самолет C-17, который является одним из крупнейших самолетов ВВС США. Обе машины прибыли из Часлава, где они участвуют в совместных учениях НАТО.

Голубец сказал, что это историческое событие. "Безусловно, в Чешской Республике, и я считаю, что и в Европе, это первый случай, когда беспилотный самолет такого размера приземлился в гражданском аэропорту во время, я бы даже сказал, нормального движения. Конечно, есть определенные меры, мы должны были сотрудничать с диспетчерской службой и с Управлением гражданской авиации, чтобы установить процедуры", – сказал Голубец.

По его словам, беспилотник Reaper ведет себя практически как любой стандартный самолет, в том числе и в способе связи. "Однако действующее законодательство до сих пор не позволяет совместную эксплуатацию беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов. Так что это действительно новаторская работа в этом отношении", – сказал Голубец.

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Reaper провел на площадке в Мошнове менее часа. За это время из аэропорта вылетело несколько чартерных рейсов.

Напомним, в марте российские Су-27 атаковали разведывательный беспилотник США MQ-9 Reaper над Черным морем, в результате чего беспилотник пришлось затопить.

Темы: беспилотникиЕвропааэропорт
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