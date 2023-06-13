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Зливав ЗСУ перед контрнаступом: затримано агента ФСБ на Дніпропетровщині

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 13 червня 2023, 15:13
Зливав ЗСУ перед контрнаступом: затримано агента ФСБ на Дніпропетровщині
Фото сбу

Служба безпеки України затримала на Дніпропетровщині агента російської ФСБ, який за гроші здавав ворогу дані про підрозділи ЗСУ, що готуються до можливого перекидання на фронт.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Офісу генерального прокурора 

Деталі: СБУ повідомляє, що чоловік за вказівкою ФСБ збирав розвіддані про місця дислокації Сил оборони в районах Дніпра, Кам’янського та Новомосковська.

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За інформацією слідства, його основним завданням був збір інформації про військові полігони і тренувальні центри, де здійснюють підготовку підрозділи ЗСУ. Насамперед він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки українських військ, які готуються до можливого перекидання на фронт.

 

За кожне виконане завдання зрадник отримував від свого "куратора" з ФСБ грошову "винагороду", яка надходила на банківську картку фігуранта.

 

Як встановило слідство, ворожим поплічником виявився 42-річний місцевий житель, якого два місяці тому дистанційно завербовала російська спецслужба. Він працював під псевдонім "Геральт".

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У поле зору агресора він потрапив через свої неодноразові антиукраїнські коментарі в одному із прокремлівських Телеграм-каналів. Для виконання завдань зрадник самостійно виходив на місцевість і приховано спостерігав за місцями базування Сил оборони. Для конспірації він створив кілька акаунтів у Telegram, через які передавав розвіддані агресору.

Під час обшуку за місцем його проживання виявлено мобільний телефон і комп’ютер з доказами. Слідчі повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

 

Теми: СБУконтрнаступДніпропетровська область
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