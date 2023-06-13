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Сливал ВСУ перед контрнаступлением: задержан агент ФСБ на Днепропетровщине

Татьяна ЛозовенкоВторник, 13 июня 2023, 15:13
Сливал ВСУ перед контрнаступлением: задержан агент ФСБ на Днепропетровщине
Фото сбу

Служба безопасности Украины задержала на Днепропетровщине агента российской ФСБ, который за деньги сдавал врагу данные о подразделениях ВСУ, готовящихся к возможной переброске на фронт.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Офиса генерального прокурора 

Детали: СБУ сообщает, что мужчина по указанию ФСБ собирал разведданные о местах дислокации Сил обороны в районах Днепра, Каменского и Новомосковска.

По информации следствия, его основной задачей был сбор информации о военных полигонах и тренировочных центрах, где осуществляют подготовку подразделения ВСУ. Прежде всего он пытался установить ориентировочное количество личного состава и военной техники украинских войск, которые готовятся к возможной переброске на фронт.

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За каждое выполненное задание предатель получал от своего "куратора" из ФСБ денежное "вознаграждение", которое поступало на банковскую карточку фигуранта.

 

Как установило следствие, вражеским приспешником оказался 42-летний местный житель, которого два месяца назад дистанционно завербовала российская спецслужба. Он работал под псевдонимом "Геральт".

В поле зрения агрессора он попал из-за своих неоднократных антиукраинских комментариев в одном из прокремлевских Телеграмм-каналов.

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Для выполнения задач предатель самостоятельно выходил на местность и скрыто наблюдал за местами базирования Сил обороны. Для конспирации он создал несколько аккаунтов в Telegram, через которые передавал разведданные агрессору.

Во время обыска по месту его проживания обнаружены мобильный телефон и компьютер с доказательствами. Следователи сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

 

Темы: СБУконтрнаступлениеДнепропетровская область
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