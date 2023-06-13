До порту окупованого Бердянська зайшли три великі кораблі РФ – міськрада
Вівторок, 13 червня 2023, 16:04
До порту тимчасово окупованого російськими загарбниками українського Бердянська зайшли три великі ворожі кораблі.
Джерело: Бердянська міська військова адміністрація у соцмережах
Дослівно: "До порту Бердянська зайшли три великі кораблі. Окупанти продовжують грабувати наші землі.
У окупантів вже давно розпочався зворотній відлік. Сподіваємось, що саме ці кораблі познайомляться з роботою наших хлопців із ЗСУ".
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