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До порту окупованого Бердянська зайшли три великі кораблі РФ – міськрада

Валентина РоманенкоВівторок, 13 червня 2023, 16:04
До порту окупованого Бердянська зайшли три великі кораблі РФ – міськрада
БЕРДЯНСЬКИЙ ПОРТ ДО ОКУПАЦІЇ. ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

До порту тимчасово окупованого російськими загарбниками українського Бердянська зайшли три великі ворожі кораблі.

Джерело: Бердянська міська військова адміністрація у соцмережах

Дослівно: "До порту Бердянська зайшли три великі кораблі. Окупанти продовжують грабувати наші землі.

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У окупантів вже давно розпочався зворотній відлік. Сподіваємось, що саме ці кораблі познайомляться з роботою наших хлопців із ЗСУ".

Теми: Бердянськвійна
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