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В порт оккупированного Бердянска зашли три больших корабля РФ – горсовет

Валентина РоманенкоВторник, 13 июня 2023, 16:04
В порт оккупированного Бердянска зашли три больших корабля РФ – горсовет
БЕРДЯНСКИЙ ПОРТ ДО ОККУПАЦИИ. ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

В порт временно оккупированного российскими захватчиками украинского Бердянска зашли три больших вражеских корабля.

Источник: Бердянская городская военная администрация в соцсетях

Дословно: "В порт Бердянска зашли три больших корабля. Оккупанты продолжают грабить наши земли.

У оккупантов уже давно начался обратный отсчет. Надеемся, что именно эти корабли познакомятся с работой наших ребят из ВСУ".

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Темы: Бердянсквойна
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