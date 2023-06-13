В порт оккупированного Бердянска зашли три больших корабля РФ – горсовет
Вторник, 13 июня 2023, 16:04
В порт временно оккупированного российскими захватчиками украинского Бердянска зашли три больших вражеских корабля.
Источник: Бердянская городская военная администрация в соцсетях
Дословно: "В порт Бердянска зашли три больших корабля. Оккупанты продолжают грабить наши земли.
У оккупантов уже давно начался обратный отсчет. Надеемся, что именно эти корабли познакомятся с работой наших ребят из ВСУ".
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