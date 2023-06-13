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У Росії винайшли новий спосіб приховувати втрати на війні в Україні

Євген КізіловВівторок, 13 червня 2023, 16:08
У Росії винайшли новий спосіб приховувати втрати на війні в Україні
могили найманців "ПВК Вагнер", фото Росзмі

Уряд російської Хакасії на прохання Міноборони РФ перестав публікувати некрологи про загиблих в Україні військових, щоб перешкодити підрахунку втрат російської армії.

Джерело: філія "Радіо Свобода" - "Сибирь.Реалии" з посиланням на співрозмовників, близьких до регіональної влади

Деталі: За словами одного з джерел, прес-служба уряду перестала публікувати дані про загиблих в Україні військових і найманців із "ПВК Вагнер", оскільки їх використовують незалежні російські ЗМІ для підрахунку втрат російської армії.

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26 квітня уряд Хакасії востаннє опублікував некролог з України - повідомлення про загибель депутата Верховного Совета Дмітрія Іванова, який воював у складі "ПВК Вагнер" під Бахмутом.

Відкриті дані сильно розходяться з повідомленнями Міноборони, яке востаннє називало загальну кількість втрат у вересні 2022 року. Тоді Сергій Шойгу заявив, що в Україні вбито 5 937 російських військових.

Водночас журналісти "Русской службы Би-Би-Си" і "Медиазоны" за відкритими даними вже ідентифікували понад 25 тисяч загиблих російських військових. Журналісти вважають, що під час вторгнення в Україну Росія, за найконсервативнішими оцінками, могла втратити 50 тисяч осіб загиблими, загальна кількість тих, хто вибув через поранення або смерть, може становити щонайменше 225 тисяч осіб.

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Теми: РосіявійнаЗбройні силиУкраїна
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