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В России изобрели новый способ скрывать потери на войне в Украине

Евгений КизиловВторник, 13 июня 2023, 16:08
В России изобрели новый способ скрывать потери на войне в Украине
Могилы наемников "ЧВК Вагнер", фото Россми

Правительство российской Хакасии по просьбе Минобороны РФ перестало публиковать некрологи о погибших в Украине военных, чтобы помешать подсчету потерь российской армии.

Источник: филиал "Радио Свобода" - "Сибирь.Реалии" со ссылкой на собеседников, близких к региональным властям

Детали: По словам одного из источников, пресс-служба правительства перестала публиковать данные о погибших в Украине военных и наемниках из "ЧВК Вагнер", поскольку их используют независимые российские СМИ для подсчета потерь российской армии.

26 апреля правительство Хакасии в последний раз опубликовало некролог из Украины - сообщение о гибели депутата Верховного Совета Дмитрия Иванова, воевавшего в составе "ЧВК Вагнер" под Бахмутом.

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Открытые данные сильно расходятся с сообщениями Минобороны, которое в последний раз называло общее количество потерь в сентябре 2022 года. Тогда Сергей Шойгу заявил, что в Украине убито 5 937 российских военных.

При этом журналисты "Русской службы Би-Би-Си" и "Медиазоны" по открытым данным уже идентифицировали более 25 тысяч погибших российских военных. Журналисты полагают, что в ходе вторжения в Украину Россия, по наиболее консервативным оценкам, могла потерять 50 тысяч человек погибшими, общее количество выбывших из строя по причине ранения или смерти может составлять по меньшей мере 225 тысяч человек.

Темы: РосcиявойнаВооруженные силыУкраина
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