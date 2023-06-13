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В России изобрели новый способ скрывать потери на войне в Украине

Евгений КизиловВторник, 13 июня 2023, 16:08
В России изобрели новый способ скрывать потери на войне в Украине
Могилы наемников "ЧВК Вагнер", фото Россми

Правительство российской Хакасии по просьбе Минобороны РФ перестало публиковать некрологи о погибших в Украине военных, чтобы помешать подсчету потерь российской армии.

Источник: филиал "Радио Свобода" - "Сибирь.Реалии" со ссылкой на собеседников, близких к региональным властям

Детали: По словам одного из источников, пресс-служба правительства перестала публиковать данные о погибших в Украине военных и наемниках из "ЧВК Вагнер", поскольку их используют независимые российские СМИ для подсчета потерь российской армии.

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26 апреля правительство Хакасии в последний раз опубликовало некролог из Украины - сообщение о гибели депутата Верховного Совета Дмитрия Иванова, воевавшего в составе "ЧВК Вагнер" под Бахмутом.

Открытые данные сильно расходятся с сообщениями Минобороны, которое в последний раз называло общее количество потерь в сентябре 2022 года. Тогда Сергей Шойгу заявил, что в Украине убито 5 937 российских военных.

При этом журналисты "Русской службы Би-Би-Си" и "Медиазоны" по открытым данным уже идентифицировали более 25 тысяч погибших российских военных. Журналисты полагают, что в ходе вторжения в Украину Россия, по наиболее консервативным оценкам, могла потерять 50 тысяч человек погибшими, общее количество выбывших из строя по причине ранения или смерти может составлять по меньшей мере 225 тысяч человек.

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Темы: РосcиявойнаВооруженные силыУкраина
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