У Мелітополі і неподалік пролунали вибухи − мер

Вдень 13 червня пролунали вибухи у тимчасово окупованому Мелітополі та у селищі Михайлівка Запорозької області.

Джерело: законний мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "У поки що окупованому Мелітополі продовжує розквітати літня бавовна. Гучний одиничний вибух близько пів години тому чули мешканці на півночі міста. А за годину до цього глухий вибух мелітопольці чули у центрі".

Деталі: Пізніше Федоров повідомив, що 5 потужних вибухів пролунали у Михайлівці.

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Мер зазначив, що деталі уточнюються.

Окупанти про вибухи нічого поки не повідомляли.