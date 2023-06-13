У Мелітополі і неподалік пролунали вибухи − мер
Вівторок, 13 червня 2023, 16:58
Вдень 13 червня пролунали вибухи у тимчасово окупованому Мелітополі та у селищі Михайлівка Запорозької області.
Джерело: законний мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram
Пряма мова Федорова: "У поки що окупованому Мелітополі продовжує розквітати літня бавовна. Гучний одиничний вибух близько пів години тому чули мешканці на півночі міста. А за годину до цього глухий вибух мелітопольці чули у центрі".
Деталі: Пізніше Федоров повідомив, що 5 потужних вибухів пролунали у Михайлівці.
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Мер зазначив, що деталі уточнюються.
Окупанти про вибухи нічого поки не повідомляли.