Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мелітополі і неподалік пролунали вибухи − мер

Ірина БалачукВівторок, 13 червня 2023, 16:58
У Мелітополі і неподалік пролунали вибухи − мер
Скриншот з deepstatemap.live

Вдень 13 червня пролунали вибухи у тимчасово окупованому Мелітополі та у селищі Михайлівка Запорозької області.

Джерело: законний мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "У поки що окупованому Мелітополі продовжує розквітати літня бавовна. Гучний одиничний вибух близько пів години тому чули мешканці на півночі міста. А за годину до цього глухий вибух мелітопольці чули у центрі".

Деталі: Пізніше Федоров повідомив, що 5 потужних вибухів пролунали у Михайлівці.

Реклама:

Мер зазначив, що деталі уточнюються.

Окупанти про вибухи нічого поки не повідомляли.

Теми: МелітопольЗапорізька областьвійнавибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, відеоЗеленський підбив підсумки РНБО: винних за погані укриття – покарати

Одеського воєнкома з елітним майном в Іспанії лишили на посаді

У Лаврова звинуватили Ізраїль у "славленні нацизму", отримали відповідь

відео В окупованому Маріуполі підірвали російських офіцерів − Спротив

Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії за війну

В "Слузі народу" вимагають перевірку всіх обласних воєнкомів, Борисов на особливому контролі

Усі новини...
Мелітополь
У Мелітополі пролунало понад 8 вибухів − мер
П’яні вояки в Мелітополі обстріляли окупантів ФСБ – мер
У Мелітополі стався вибух на залізниці, якою росіяни вивозять крадене – мер
Останні новини
17:34
Повітряні сили прокоментували удар по базі в Генічеську: відповідь на терор РФ
17:20
фотоСупутникові знімки свідчать, що росіяни почали зводити переправу під Чонгарським мостом
17:02
Удар по комунальниках Херсона: кількість жертв зросла до 3 людей
16:56
"Укренерго" долучилось до глобальної галузевої коаліції ООН: одна з цілей - "зелений перехід"
16:55
РФ у відповідь на 11-й пакет санкцій ЄС заборонила в’їзд низці європейських посадовців
16:45
На Миколаївщині вдалося частково відновити зрошення, попри руйнування греблі Каховської ГЕС
16:40
Через обміління Дніпра у Запоріжжі з’явився сильний сморід – ОВА
16:37
В Україні стартувала програма розмінування земель дрібних фермерів і домогосподарств
16:35
Головні сили ще не вступали в бій, все попереду – Сирський
16:09
Як потонув "Титан": що відомо про вибух на підводному човні, який прямував до уламків "Титаніка"
Усі новини...
Реклама: