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В Мелитополе и неподалеку прогремели взрывы − мэр

Ирина БалачукВторник, 13 июня 2023, 16:58
В Мелитополе и неподалеку прогремели взрывы − мэр
Скриншот с deepstatemap.live

Днем 13 июня прогремели взрывы во временно оккупированном Мелитополе и в поселке Михайловка Запорожской области.

Источник: законный мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "В пока еще оккупированном Мелитополе продолжает расцветать летняя бавовна. Громкий одиночный взрыв около получаса назад слышали жители на севере города. А за час до этого глухой взрыв мелитопольцы слышали в центре".

Детали: Позже Федоров сообщил, что 5 мощных взрывов прозвучали в Михайловке.

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Мэр отметил, что детали уточняются.

Оккупанты о взрывах ничего пока не сообщали.

Темы: МелитопольЗапорожская областьвойнавзрыв
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