Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна звернулась до Австралії щодо надання F-18 – посол

"Європейська правда"Вівторок, 13 червня 2023, 17:00

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко у вівторок підтвердив, що Київ звернувся до Канберри з проханням розглянути можливість передати списані винищувачі F/A-18.

Про це Мирошниченко сказав у коментарі агентству AFP, пише "Європейська правда".

Як уточнив дипломат, запит України стосується оцінки стану близько чотирьох десятків літаків Королівських військово-повітряних сил Австралії, які мають бути замінені більш сучасними F-35.

Реклама:

"Був запит на інформацію. Україна вивчає можливості винищувачів, зокрема й цього літака", – зазначив Мирошниченко.

Австралійський генерал-майор у відставці Мік Райан сказав AFP, що F-18 можуть допомогти Україні "врівноважити шанси" проти більших і краще оснащених військово-повітряних сил Росії, аби запобігати ударам по українських містах і об'єктах критичної інфраструктури.

F/A-18 – американський палубний винищувач-бомбардувальник, розроблений в 1970-х роках. На сьогодні є основним бойовим літаком ВМС США. Перебуває також на озброєнні низки країн Європи та Азії. У низці джерел літак згадується як F-18, але таке позначення було скасовано в 1982 році і наразі не є офіційним.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше про обговорення Австралії та США щодо можливості передати Україні винищувачів F/A-18 Hornets писали місцеві ЗМІ.

Теми: Австраліяавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Австралія
Троє морпіхів США загинули під час авіакатастрофи в Австралії
Ціни на газ у Європі впали на 20%: зменшився ризик страйків в Австралії
Австралійський блогер випадково зафільмував хвіст завмерлого кита у відкритому морі
Останні новини
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: