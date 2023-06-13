Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна звернулась до Австралії щодо надання F-18 – посол

"Європейська правда"Вівторок, 13 червня 2023, 17:00

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко у вівторок підтвердив, що Київ звернувся до Канберри з проханням розглянути можливість передати списані винищувачі F/A-18.

Про це Мирошниченко сказав у коментарі агентству AFP, пише "Європейська правда".

Як уточнив дипломат, запит України стосується оцінки стану близько чотирьох десятків літаків Королівських військово-повітряних сил Австралії, які мають бути замінені більш сучасними F-35.

"Був запит на інформацію. Україна вивчає можливості винищувачів, зокрема й цього літака", – зазначив Мирошниченко.

Реклама:

Австралійський генерал-майор у відставці Мік Райан сказав AFP, що F-18 можуть допомогти Україні "врівноважити шанси" проти більших і краще оснащених військово-повітряних сил Росії, аби запобігати ударам по українських містах і об'єктах критичної інфраструктури.

F/A-18 – американський палубний винищувач-бомбардувальник, розроблений в 1970-х роках. На сьогодні є основним бойовим літаком ВМС США. Перебуває також на озброєнні низки країн Європи та Азії. У низці джерел літак згадується як F-18, але таке позначення було скасовано в 1982 році і наразі не є офіційним.

Раніше про обговорення Австралії та США щодо можливості передати Україні винищувачів F/A-18 Hornets писали місцеві ЗМІ.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Австраліяавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, відеоЗеленський підбив підсумки РНБО: винних за погані укриття – покарати

Одеського воєнкома з елітним майном в Іспанії лишили на посаді

У Лаврова звинуватили Ізраїль у "славленні нацизму", отримали відповідь

відео В окупованому Маріуполі підірвали російських офіцерів − Спротив

Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії за війну

В "Слузі народу" вимагають перевірку всіх обласних воєнкомів, Борисов на особливому контролі

Усі новини...
Австралія
Російський "Сбербанк" продав "дочку" в Австрії та вийшов з європейського ринку
Росіянам заборонили будувати посольство в Австралії
Австралія готова передати Україні списані винищувачі – ЗМІ
Останні новини
17:34
Повітряні сили прокоментували удар по базі в Генічеську: відповідь на терор РФ
17:20
фотоСупутникові знімки свідчать, що росіяни почали зводити переправу під Чонгарським мостом
17:02
Удар по комунальниках Херсона: кількість жертв зросла до 3 людей
16:56
"Укренерго" долучилось до глобальної галузевої коаліції ООН: одна з цілей - "зелений перехід"
16:55
РФ у відповідь на 11-й пакет санкцій ЄС заборонила в’їзд низці європейських посадовців
16:45
На Миколаївщині вдалося частково відновити зрошення, попри руйнування греблі Каховської ГЕС
16:40
Через обміління Дніпра у Запоріжжі з’явився сильний сморід – ОВА
16:37
В Україні стартувала програма розмінування земель дрібних фермерів і домогосподарств
16:35
Головні сили ще не вступали в бій, все попереду – Сирський
16:09
Як потонув "Титан": що відомо про вибух на підводному човні, який прямував до уламків "Титаніка"
Усі новини...
Реклама: