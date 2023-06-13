Украина обратилась к Австралии по поводу предоставления F-18 – посол

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко во вторник подтвердил, что Киев обратился в Канберру с просьбой рассмотреть возможность передать списанные истребители F/A-18.

Об этом Мирошниченко сказал в комментарии агентству AFP, пишет "Европейская правда".

Как уточнил дипломат, запрос Украины касается оценки состояния около четырех десятков самолетов Королевских военно-воздушных сил Австралии, которые должны быть заменены более современными F-35.

"Был запрос на информацию. Украина изучает возможности истребителей, в том числе и этого самолета", – отметил Мирошниченко.

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Австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан сказал AFP, что F-18 могут помочь Украине "уравновесить шансы" против больших и лучше оснащенных военно-воздушных сил России, чтобы предотвращать удары по украинским городам и объектам критической инфраструктуры.

F/A-18 – американский палубный истребитель-бомбардировщик, разработанный в 1970-х годах. На сегодня является основным боевым самолетом ВМС США. Находится также на вооружении ряда стран Европы и Азии. В ряде источников самолет упоминается как F-18, но такое обозначение было отменено в 1982 году и пока не является официальным.

Ранее об обсуждении Австралии и США о возможности передать Украине истребителей F/A-18 Hornets писали местные СМИ.