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Путін про цілі війни в Україні: Вони змінюються, але не змінюються

"Українська правда"Вівторок, 13 червня 2023, 17:23
Путін про цілі війни в Україні: Вони змінюються, але не змінюються
владімір путін, Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін зробив суперечливу заяву про цілі нападу Росії на Україну: вони у нього одночасно і змінюються, і не змінюються.

Джерело: Путін на зустрічі з так званими "воєнкорами", передають росЗМІ

Пряма мова: "Вони (цілі повномасштабного вторгнення - УП) змінюються відповідно до поточної ситуації, але загалом, звичайно, нічого ми міняти не будемо".

Деталі: Путін додав, що цілі РФ в Україні мають для нього "фундаментальний характер".

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Крім того, узурпатор російської влади заявив, що питання демілітаризації України продовжує стояти "в практичному плані".

Теми: ПутінвійнаУкраїна
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