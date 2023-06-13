Путин о целях войны в Украине: Они меняются, но не меняются

Российский диктатор Владимир Путин сделал противоречивое заявление о целях нападения России на Украину: они у него одновременно и меняются, и не меняются.

Источник: Путин на встрече с так называемыми "военкорами", передают росСМИ

Прямая речь: "Они (цели полномасштабного вторжения - УП) меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем".

Детали: Путин добавил, что цели РФ в Украине носят для него "фундаментальный характер".

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Кроме того, узурпатор российской власти заявил, что вопрос демилитаризации Украины продолжает стоять "в практическом плане".