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Путин о целях войны в Украине: Они меняются, но не меняются

"Украинская правда"Вторник, 13 июня 2023, 17:23
Путин о целях войны в Украине: Они меняются, но не меняются
владимир путин, Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин сделал противоречивое заявление о целях нападения России на Украину: они у него одновременно и меняются, и не меняются.

Источник: Путин на встрече с так называемыми "военкорами", передают росСМИ

Прямая речь: "Они (цели полномасштабного вторжения - УП) меняются в соответствии с  текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем".

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Детали: Путин добавил, что цели РФ в Украине носят для него "фундаментальный характер".

Кроме того, узурпатор российской власти заявил, что вопрос демилитаризации Украины продолжает стоять "в практическом плане".

Темы: ПутинвойнаУкраина
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