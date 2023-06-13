Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин о целях войны в Украине: Они меняются, но не меняются

"Украинская правда"Вторник, 13 июня 2023, 17:23
Путин о целях войны в Украине: Они меняются, но не меняются
владимир путин, Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин сделал противоречивое заявление о целях нападения России на Украину: они у него одновременно и меняются, и не меняются.

Источник: Путин на встрече с так называемыми "военкорами", передают росСМИ

Прямая речь: "Они (цели полномасштабного вторжения - УП) меняются в соответствии с  текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем".

Детали: Путин добавил, что цели РФ в Украине носят для него "фундаментальный характер".

Реклама:

Кроме того, узурпатор российской власти заявил, что вопрос демилитаризации Украины продолжает стоять "в практическом плане".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПутинвойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоОбама заявил, что "вооруженного вторжения в Крым не было"

обновлено, видеоЗеленский подвел итоги СНБО: виновных за плохие укрытия – наказать

Одесского военкома с элитным имуществом в Испании оставили в должности

У Лаврова обвинили Израиль в "прославлении нацизма", получили ответ

видеоВ оккупированном Мариуполе подорвали российских офицеров − Сопротивление

Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России за войну

Все новости...
Путин
Зеленский предупредил, что угрозы ядерным оружием обернутся Путину ликвидацией
Шойгу пообещал Путину до конца июня сделать "резервную армию"
Путин снова пугает Украину и мир "Сарматами": пообещал установить на боевое дежурство
Последние новости
18:01
СНБО создал комиссию по проверке состояния мостов и путепроводов
17:57
фотоМариупольский оркестр и Зеленские на книжных закупах: как проходит фестиваль "Книжный Арсенал"
17:56
видеоОбама заявил, что "вооруженного вторжения в Крым не было"
17:34
Воздушные силы прокомментировали удар по базе в Геническе: ответ на террор РФ
17:30
Послы ЕС одобрили увеличение производства боеприпасов до 1 миллиона в год
17:20
фотоСпутниковые снимки свидетельствуют, что россияне начали возводить переправу под Чонгарским мостом
17:02
Удар по коммунальщикам Херсона: количество жертв возросло до 3 человек
16:56
"Укрэнерго" присоединилось к глобальной отраслевой коалиции ООН: одна из целей - "зеленый переход"
16:55
РФ в ответ на 11-й пакет санкций ЕС запретила въезд ряду европейских чиновников
16:45
На Николаевщине удалось частично восстановить орошение, несмотря на разрушение плотины Каховской ГЭС
Все новости...
Реклама: