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ЄС підготував угоду, що дозволить Україні отримати позики на 100 млн євро для невідкладної відбудови

Вівторок, 13 червня 2023, 17:54

Єврокомісія та Європейський інвестиційний банк домовилися про гарантію ЄС, яка дозволить банку надати Україні нові позики на 100 млн євро для нагальних потреб відбудови, зокрема ремонту муніципальної та енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили у Єврокомісії, пише "Європейська правда". 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що йдеться про кошти на додачу до 1 млрд євро, які ЄС вже виділив на підтримку відбудови у ключових сферах. Позики будуть надаватися на дуже вигідних умовах. 

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"Ми хочемо повернути життя у всі українські громади, що постраждали від війни", – наголосила Урсула фон дер Ляєн. 

Гарантії є одним з елементів ініціативи EU for Ukraine (EU4U), яку Європейський інвестиційний банк затвердив у березні 2023 року і до якої також входять Фонд EU4Ukraine Fund та 100 млн євро на дорадчо-технічну допомогу з власних коштів банку. 

"Позики допоможуть покрити фінансові потреби України для пріоритетних цілей швидкої відбудови у 2023 році з огляду на оновлені оцінки щодо потреб відбудови", – зазначають у комюніке. 

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Загалом ЄС виділив на підтримку України 70 млрд євро, до яких входять також 2,4 млрд через Європейський інвестиційний банк, підкріплені гарантією ЄС.

Раніше віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс розповів про розробку механізмів, які б заохотили європейський бізнес працювати з Україною попри пов'язані з війною ризики й таким чином сприяли відбудові. 

Теми: ЄСгроші
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