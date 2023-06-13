ЕС подготовил соглашение, которое позволит Украине получить займы на 100 млн евро для неотложного восстановления

Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк договорились о гарантии ЕС, которая позволит банку предоставить Украине новые займы на 100 млн евро для неотложных нужд восстановления, в частности ремонта муниципальной и энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщили в Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что речь идет о средствах в дополнение к 1 млрд евро, которые ЕС уже выделил на поддержку восстановления в ключевых сферах. Займы будут предоставляться на очень выгодных условиях.

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"Мы хотим вернуть жизнь во все украинские общины, пострадавшие от войны", – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Гарантии являются одним из элементов инициативы EU for Ukraine (EU4U), которую Европейский инвестиционный банк утвердил в марте 2023 года и в которую также входят Фонд EU4Ukraine Fund и 100 млн евро на консультативно-техническую помощь из собственных средств банка.

"Займы помогут покрыть финансовые потребности Украины для приоритетных целей быстрого восстановления в 2023 году, учитывая обновленные оценки потребностей восстановления", – отмечают в коммюнике.

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В целом ЕС выделил на поддержку Украины 70 млрд евро, в которые входят также 2,4 млрд через Европейский инвестиционный банк, подкрепленные гарантией ЕС.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал о разработке механизмов, которые бы поощрили европейский бизнес работать с Украиной несмотря на связанные с войной риски и таким образом способствовали восстановлению.