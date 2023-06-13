Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС подготовил соглашение, которое позволит Украине получить займы на 100 млн евро для неотложного восстановления

Вторник, 13 июня 2023, 17:54

Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк договорились о гарантии ЕС, которая позволит банку предоставить Украине новые займы на 100 млн евро для неотложных нужд восстановления, в частности ремонта муниципальной и энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщили в Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что речь идет о средствах в дополнение к 1 млрд евро, которые ЕС уже выделил на поддержку восстановления в ключевых сферах. Займы будут предоставляться на очень выгодных условиях.

Реклама:

"Мы хотим вернуть жизнь во все украинские общины, пострадавшие от войны", – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Гарантии являются одним из элементов инициативы EU for Ukraine (EU4U), которую Европейский инвестиционный банк утвердил в марте 2023 года и в которую также входят Фонд EU4Ukraine Fund и 100 млн евро на консультативно-техническую помощь из собственных средств банка.

"Займы помогут покрыть финансовые потребности Украины для приоритетных целей быстрого восстановления в 2023 году, учитывая обновленные оценки потребностей восстановления", – отмечают в коммюнике.

ВИДЕО ДНЯ

В целом ЕС выделил на поддержку Украины 70 млрд евро, в которые входят также 2,4 млрд через Европейский инвестиционный банк, подкрепленные гарантией ЕС.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал о разработке механизмов, которые бы поощрили европейский бизнес работать с Украиной несмотря на связанные с войной риски и таким образом способствовали восстановлению.

Темы: ЕСденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ЕС
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: