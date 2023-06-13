Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС подготовил соглашение, которое позволит Украине получить займы на 100 млн евро для неотложного восстановления

Вторник, 13 июня 2023, 17:54

Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк договорились о гарантии ЕС, которая позволит банку предоставить Украине новые займы на 100 млн евро для неотложных нужд восстановления, в частности ремонта муниципальной и энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщили в Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что речь идет о средствах в дополнение к 1 млрд евро, которые ЕС уже выделил на поддержку восстановления в ключевых сферах. Займы будут предоставляться на очень выгодных условиях.

"Мы хотим вернуть жизнь во все украинские общины, пострадавшие от войны", – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Реклама:

Гарантии являются одним из элементов инициативы EU for Ukraine (EU4U), которую Европейский инвестиционный банк утвердил в марте 2023 года и в которую также входят Фонд EU4Ukraine Fund и 100 млн евро на консультативно-техническую помощь из собственных средств банка.

"Займы помогут покрыть финансовые потребности Украины для приоритетных целей быстрого восстановления в 2023 году, учитывая обновленные оценки потребностей восстановления", – отмечают в коммюнике.

В целом ЕС выделил на поддержку Украины 70 млрд евро, в которые входят также 2,4 млрд через Европейский инвестиционный банк, подкрепленные гарантией ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал о разработке механизмов, которые бы поощрили европейский бизнес работать с Украиной несмотря на связанные с войной риски и таким образом способствовали восстановлению.

Темы: ЕСденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоОбама заявил, что "вооруженного вторжения в Крым не было"

обновлено, видеоЗеленский подвел итоги СНБО: виновных за плохие укрытия – наказать

Одесского военкома с элитным имуществом в Испании оставили в должности

У Лаврова обвинили Израиль в "прославлении нацизма", получили ответ

видеоВ оккупированном Мариуполе подорвали российских офицеров − Сопротивление

Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России за войну

Все новости...
ЕС
Кулеба о перспективе запуска переговоров с ЕС: В график вписываемся
Еврокомиссия констатирует прогресс Украины в выполнении "кандидатских" рекомендаций
Правительство назначило гендиректора Офиса по европейской и евроатлантической интеграции
Последние новости
18:36
Зеленский требует создать "отдельный механизм" защиты прав бизнеса и инвесторов в судах
18:35
В приграничном с Украиной Шебекино отменили выборы: жители уехали из-за обстрелов
18:33
Зеленский поручил уволить одесского военкома и проверить всех остальных
18:26
Проблемы с сердцем, дыханием и риск смерти: почему нельзя принимать калий йодид без необходимости
18:25
США ввели санкции против двух офицеров ФСБ, которые вмешивались в выборы
18:01
СНБО создал комиссию по проверке состояния мостов и путепроводов
17:57
фотоМариупольский оркестр и Зеленские на книжных закупах: как проходит фестиваль "Книжный Арсенал"
17:56
видеоОбама заявил, что "вооруженного вторжения в Крым не было"
17:34
Воздушные силы прокомментировали удар по базе в Геническе: ответ на террор РФ
17:30
Послы ЕС одобрили увеличение производства боеприпасов до 1 миллиона в год
Все новости...
Реклама: