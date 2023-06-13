Столтенберг позитивно оцінив перші дні контрнаступу України

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає, що наступ українських сил на окуповані Росією території сходу й півдня України показав перші ознаки успіху.

Як повідомляє "Європейська правда", таку оцінку Столтенберг висловив в інтерв’ю USA Today.

За словами генсека НАТО, українські солдати поступово "завойовують позиції", відвоювавши у російських військ кілька невеликих міст і сіл, водночас застеріг від очікувань швидких і значних успіхів.

"Ми повинні бути готові до того, що цей наступ буде кривавим і важким. У росіян був час на укріплення – це досить важкі оборонні лінії, і прорвати їх – складне завдання", – підкреслив Столтенберг.

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Він зазначив, що російські війська, які зустрічали опір українських сил, були погано оснащені й забезпечені, а також не мали належного командування.

"Але ми бачимо, що українці мають мужність, рішучість звільнити землю... і відтіснити росіян", – додав генсек.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що контрнаступ України вже триває кілька днів і має призвести до умов, які дозволять Києву якнайвигідніше почати переговори.

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У Білому домі також підтвердили початок контрнаступальних операцій України, у зв'язку з чим у Вашингтоні готують нову військову допомогу.