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Столтенберг положительно оценил первые дни контрнаступления Украины

"Европейская правда"Вторник, 13 июня 2023, 18:09
Столтенберг положительно оценил первые дни контрнаступления Украины
Йенс Столтенберг, фото: Getty Images

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что наступление украинских сил на оккупированные Россией территории востока и юга Украины показало первые признаки успеха.

Как сообщает "Европейская правда", такую оценку Столтенберг высказал в интервью USA Today.

По словам генсека НАТО, украинские солдаты постепенно "завоевывают позиции", отвоевав у российских войск несколько небольших городов и сел, в то же время предостерег от ожиданий быстрых и значительных успехов.

"Мы должны быть готовы к тому, что это наступление будет кровавым и тяжелым. У россиян было время на укрепление – это достаточно тяжелые оборонительные линии, и прорвать их – сложная задача", – подчеркнул Столтенберг.

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Он отметил, что российские войска, которые встречали сопротивление украинских сил, были плохо оснащены и обеспечены, а также не имели надлежащего командования.

"Но мы видим, что украинцы имеют мужество, решимость освободить землю... и оттеснить россиян", – добавил генсек.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что контрнаступление Украины продолжается уже несколько дней и должно привести к условиям, которые позволят Киеву как можно выгоднее начать переговоры.

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В Белом доме также подтвердили начало контрнаступательных операций Украины, в связи с чем в Вашингтоне готовят новую военную помощь.

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